Самым глубоководным животным, которого исследовали ученые, оказался новый вид моллюска, обнаруженный на глубине 6465 метров в Алеутском желобе.

В новом исследовании описано 14 новых морских червей, моллюсков и ракообразных со всего мира, а также был пролит свет на несколько известных морских существ. Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что одно из самых интересных открытий было обнаружено на теле бивневой раковины (Laevidentalium wiesei) - морского моллюска с длинной, сужающейся внешней структурой, используемой им для защиты. Это была актиния, прикрепившаяся к передней (вогнутой) стороне бивневой раковины.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Biodiversity Data Journal, считают, что это первый случай подобного взаимодействия, зарегистрированного у моллюсков рода Laevidentalium. По словам исследователей, это открытие подчеркивает, как много мы до сих пор не знаем о животных, обитающих в океане.

В нем был проанализирован целый ряд морских видов в рамках проекта "Ocean Species Discoveries", цель которого - сократить сроки между первоначальным открытием нового вида и его официальной идентификацией.

Самым глубоководным животным, которого исследовали ученые, оказался новый вид моллюска, известный как Veleropilina gretchenae, обнаруженный на глубине 6465 метров в Алеутском желобе - океаническом каньоне, протянувшемся вдоль южного побережья Аляски и Алеутских островов.

Интересно, что они также описали новый вид плотоядного двустворчатого моллюска (Myonera aleutiana), обитающего на глубине 5170-5280 метров. Используя неинвазивный метод микро-КТ-сканирования, команда получила более 2000 невероятно подробных изображений внутренних тканей и мягких частей тела животного. Это всего лишь второй случай изучения двустворчатого моллюска подобным образом.

Важно, что небольшое, похожее на креветку ракообразное, найденное на глубине 2602 метра на мидийном дне в районе гидротермального источника Галапагосского рифта в Тихом океане, было идентифицировано как новый вид амфипод (Apotectonia senckenbergae).

Возможно, самым странным из описанных существ был вид паразитического изопода (Zeaione everta), обнаруженный в приливно-отливной зоне Австралии. В исследовании ученые сообщают о странных выступах на спине самки, напоминающих кусочки попкорна.

В исследованииприняли участие более 20 исследователей, и оно посвящено второй крупной коллекции в рамках проекта "Ocean Species Discoveries. Ученые пишут:

"Наша общая цель - сделать таксономию быстрее, эффективнее, доступнее и нагляднее".

