Новое исследование показало, что во всем виноваты существа вида Homo sapiens.

Более 40 лет в Тихом океане фиксируют таинственные звуки неизвестного происхождения, доносящиеся с морского дна. Ученые десятилетиями бились над загадкой и вот теперь, кажется нашли разгадку, пишет Sustainability Times.

Загадочные жужжания в глубинах Тихого океана впервые были обнаружены в 1979 году. Это произошло, когда был запущен новаторский эксперимент по добыче полезных ископаемых на дне океана в зоне Кларион-Клиппертон - относительно неглубокой акватории в самом центре Тихого океана. Именно во время этого эксперимента впервые зафиксировали непонятные сигналы в воде.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что эти таинственные звуки на самом деле связаны с самим экспериментом 1979 года. Хотя самого оборудования там уже нет, оставленные им следы от добычи на морском дне генерируют ту самую странную звуковую сигнатуру, которую ученые фиксировали все эти годы.

При этом авторы исследования отметили, что следы добычи на дне океана до сих пор выглядят совсем свежими. "Шрамы, оставленные горнодобывающей машиной 44 года назад, выглядят почти так, будто они были сделаны вчера", - заявил соавтор исследования доктор Адриан Гловер.

Хотя происхождение загадочных звуков теперь стало понятным, гораздо больше ученых беспокоит общий экологический эффект, который до сих пор ощущается в районе экспериментальной добычи. После более 40 лет живая природа там постепенно восстанавливалась, но слишком медленно. Крупные животные туда не вернулись до сих пор.

Учёные считают это важным показателем того, насколько вредной в целом является добыча полезных ископаемых на морском дне.

