Возле Чернобыля фотоловушка зафиксировала редкую встречу двух хищников

Один зверь очень осторожен днем и ночью, другой - исчезает еще до первых лучей солнца.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователям удалось зафиксировать в одном кадре рысь и сову.

Об этом рассказали в заповеднике и обнародовали соответствующие фото. Говорится, что жители местных лесов случайно попали в объектив фотоловушки.

"Сегодня делимся уникальным моментом из жизни дикой природы - фотоловушка зафиксировала одновременное присутствие двух хищников: рыси евразийской (Lynx lynx) и серой совы (Strix nebulosa) на рассвете", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что эти кадры - настоящий подарок для исследователей. Дело в том, что рысь - очень осторожная и скрытная, поэтому редко попадает в объективы фотоловушек. В то же время серая сова - ночная охотница, которая обычно исчезает еще до первых лучей солнца.

"Увидеть их вместе - чрезвычайная редкость и настоящая удача!", - подчеркивают в заповеднике.

На обнародованном фото, слева, можно увидеть, сову, которая сидит на ветке, а буквально в нескольких метрах от нее, на земле, - рысь, которая крадется куда-то.

Фото из фотоловушек заповедника

Напомним, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали красивого хищника - рысь, которая попала в фотоловушки. По словам ученых, осенью мех этого животного становится длиннее и гуще. В то же время окраска приобретает насыщенные рыжеватые или сероватые оттенки. При этом характерные пятна ярче выделяются на фоне осенних пейзажей. Такая окраска помогает очень осторожному хищнику оставаться незаметным в лесу, среди золотистых листьев.

