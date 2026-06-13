Чувствуют себя как дома: тысячи соколов 'захватили' древний итальянский город

В этом городе обитает одна из самых больших колоний пустельг в мире.

В итальянском городе Матера можно встретить сотни пустельг, которые словно "захватили" его. Это хищные соколообразные, которые выделяются способностью парить.

Как пишет BBC Wildlife Magazine, пустельги, в отличие от многих других соколов, ведут колониальный образ жизни. Обычно они являются ярыми мигрантами и гнездятся по всему Средиземноморью и дальше на восток. Однако их часто можно увидеть гнездящимися в отверстиях старинных зданий Матеры.

В Матере пустельги чувствуют себя как дома. Они являются давними обитателями этого города, с легкостью проносясь по переулкам и летая над крышами.

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В издании отметили, что в Матере обитает одна из самых больших колоний пустельг в мире. Прямо в городской застройке обитают около 1000 гнездящихся пар.

Интересно то, что в Матере пустельги не просто прячутся в скалах или ущельях поблизости - их можно найти среди черепицы, в обрушивающихся стенах и в тщательно установленных гнездовых ящиках на вершинах церквей и дворцов. Они селятся в углублениях зданий, которые люди высекли для себя тысячи лет назад.

В издании рассказали, что днем пустельги расходятся на охоту в одиночку или небольшими группами, паря на термических потоках над ущельями. Они рассеиваются по мозаике кустарников, лугов и сельхозугодий за пределами города, чтобы питаться в основном крупными насекомыми и мелкими млекопитающими.

Уже к вечеру пустельги возвращаются стаей, наполняя небо движением.В предсезонные периоды количество птиц на ночлегах может достигать тысяч, и такое "живое облако" опускается в самое сердце города.

Некоторые местные сообщали, что в центре города иногда можно встретить тысячи пустельг. Однако в Европе численность этого вида серьезно сокращается, в частности, из-за экстремальной жары.

Самый большой сокол в мире

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о кречете. Это самый большой сокол в мире.

Кречет обитает в арктических регионах Северной Америки, Европы и Азии. Размах крыльев этой птицы достигает более 150 сантиметров.

Кречеты имеют очень разнообразную окраску, от почти чисто белой до темно-серой или черной, добавил биолог. Интересно то, что светлые птицы чаще встречаются в Гренландии, а темные - в Евразии.

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