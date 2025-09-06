Верблюжьи пауки распространены почти по всему миру.

Верблюжьи пауки (сольпуги) могут достигать в длину 15 сантиметров и обладают огромными челюстями. Они выглядят устрашающе, но являются одними из самых непонятых паукообразных, пишет журналист Саммер Райландер в своем материале для BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что верблюжьи пауки, несмотря на свое название, не являются пауками. Существует более 1000 видов сольпуг и все принадлежат к отряду паукообразных.

У верблюжьих пауков восемь лап и две педипальпы (ножеподобные придатки, которые используются для захвата добычи). Чаще всего у этих паукообразных коричневый или светло-коричневый окрас, что позволяет им оставаться малозаметными в пустыне.

Верблюжьи пауки распространены почти по всему миру. Они обитают в пустынях и засушливых регионах Ближнего Востока, Северной Африки, Индии, Мексики и юго-запада США. Они встречаются на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

Райландер поделилась, что верблюжьи пауки способны передвигаться со скоростью до 16 км/ч и чаще всего охотятся ночью. В темное время суток они ищут добычу, которой обычно являются мелкие грызуны, ящерицы, насекомые и небольшие птицы.

Верблюжьи пауки не ядовиты, из-за чего им приходится полагаться на свои мощные челюсти. Они могут достигать длины в одну треть от длины их тела.

Райландер подчеркнула, что укус верблюжьего паука может быть болезненным, но он не опасен для человека. Также распространен миф о том, что эти паукообразные едят верблюдов изнутри, но в реальности они так не делают.

