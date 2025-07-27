Это открытие ставит под сомнение распространённое мнение о том, что паукообразные жили и эволюционировали исключительно на суше.

Ученые установили крайне неожиданный факт о происхождении пауков, выдвинув теорию, что они, возможно, плавали в океане, прежде чем приспособились к жизни на суше.

Как пишет Independent, новое исследование, основанное на анализе окаменелости возрастом 500 миллионов лет, предполагает, что пауки и другие паукообразные, возможно, произошли из моря.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, ученые из Университета Аризоны проанализировали окаменевший мозг Mollisonia symmetrica, вымершего вида кембрийского периода, который когда-то считался предком мечехвостов.

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При этом исследование показало, что структура его нервной системы больше напоминает структуру современных пауков и их родственников, что указывает на более тесную эволюционную связь с паукообразными, чем считалось ранее.

Отмечается, что ключевой особенностью, позволяющей идентифицировать окаменелость как принадлежащую раннему паукообразному, является уникальная организация мозга, которая является "перевернутой" по отношению к расположению мозга, наблюдаемому у современных ракообразных, насекомых, многоножек и мечехвостов, заявили исследователи.

Такое "обратное" расположение мозга может быть ключевой эволюционной адаптацией, обеспечивающей нейронные связи, которые улучшают контроль над движениями, утверждают ученые.

Согласно исследованию, это открытие ставит под сомнение распространённое мнение о том, что паукообразные жили и эволюционировали исключительно на суше.

"До сих пор ведутся жаркие споры о том, где и когда впервые появились паукообразные, какие хелицеровые были их предками, и были ли они морскими или полуводными, как мечехвосты", — сказал Штраусфельд.

Приспособившись к жизни на суше, паукообразные, подобные моллисонии, вероятно, питались ранними насекомыми и многоножками. Эти ранние паукообразные, возможно, также повлияли на эволюцию крыльев насекомых – важного защитного механизма.

Ранее сообщалось, что ученые смогли разгадать тайну окаменелостей древних существ, похожих на кальмаров, которые были найдены в Северной Гренландии. Эти существа жили более 500 миллионов лет назад. Оказалось, что нектокариды на самом деле являются ранними потомками стреловидных червей.

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