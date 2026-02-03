В Таиланде слон-серийный убийца на глазах у очевидцев расправился с туристом

Погиб 69-летний мужчина, который занимался физическими упражнениями недалеко от своей палатки на территории национального парка.

В Таиланде дикий слон убил туриста - пожилой мужчина стал третьей жертвой этого животного. Как пишет The Independent, погиб 69-летний турист, который рано утром занимался физическими упражнениями недалеко от своей палатки на территории национального парка Кхао Яй.

"Инцидент произошел около 5:30 утра в понедельник. Погибшего идентифицировали как Джиратхачая Джирапатбуньяторна - жителя района Муанг провинции Лопбури. По данным местных СМИ, мужчина вместе с женой находился в кемпинге и выполнял физические упражнения в нескольких метрах от палатки, когда они наткнулись на дикого слона по прозвищу Плай Ойван, который кормился за пределами лесной зоны", - сообщает СМИ.

По словам очевидцев, слон внезапно бросился на мужчину, схватил его хоботом и с силой бросил на землю. Как отмечается, это произошло на глазах других туристов. Супруге погибшего удалось спастись, однако сам мужчина скончался на месте.

Видео дня

Трагедия произошла на территории кемпинга Kho Yor 4 (Khlong Pla Kang) в районе Ванг Нам Кхиео.

По словам сотрудника нацпарка, этот же слон ранее стал причиной гибели по меньшей мере двух местных жителей, пишет Bangkok Post. Точные даты предыдущих инцидентов пока не уточняются, однако чиновники не исключают, что животное могло быть причастно и к другим нападениям.

Руководитель подразделения охраны парка Ванчай Каенчантхек рассказал, что услышал шум и крики о помощи. Прибыв на место, он увидел погибшего и сообщил в соответствующие службы.

Тело мужчины направили в местную больницу для проведения вскрытия. Администрация парка и региональное управление охраняемых территорий координируют действия с другими ведомствами для оказания помощи семье погибшего и рассмотрения вопроса компенсации в соответствии с государственными правилами.

Директор национального парка Чайя Хуайхонгтонг заявил, что в пятницу чиновники соберутся, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе слона.

"Вероятно, мы решим либо переселить его, либо попытаться изменить его поведение", - отметил он.

Между тем лесная служба приказала усилить патрулирование и мониторинг территории, а туристов призвали быть максимально осторожными.

Проблема смертельных нападений слонов в Таиланде

По данным Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда, с 2012 года в стране в результате нападений слонов погибли более 200 человек. Например, в прошлом году в южном Таиланде погибла 22-летняя туристка из Испании Бланка Охангурен Гарсия, которую атаковал слон во время купания в одном из приютов. В 2024 году еще один турист погиб от нападения дикого слона в национальном парке Пху Краденг в провинции Лоей. Тогда жертвой стала 49-летняя гражданка Таиланда, которая прогуливалась по тропе к водопаду Фен Пхоп Май.

Отмечается, что популяция слонов резко выросла - с 334 особей в 2015 году до около 800 в прошлом году. По данным СМИ, власти даже начали применять контрацептивы для сдерживания численности животных.

Напомним, в настоящее время Таиланд страдает от быстрого роста популяции диких слонов, которые начинают представлять реальную угрозу для людей. Чтобы не допустить неконтролируемого увеличения численности животных, местные власти прибегли к их стерилизации. В частности, тайские ветеринары впервые применили противозачаточную вакцину, введя ее трем слонихам в провинции Трат - противозачаточное средство содержалось в дротиках, которыми выстрелили в животных. Следует отметить, что на фоне роста популяции слонов естественные среды обитания этих гигантов в стране сокращаются, что приводит к все более частым конфликтам между ними и людьми. В частности, за последние 14 лет в этих конфликтах погибло почти 200 человек и более 100 слонов.

Вас также могут заинтересовать новости: