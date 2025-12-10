Из-за запрета охоты на время войны зайцы начали восстанавливать свою численность.

В Одесской области, на побережье Черного моря и заповедных Тузловских лиманов, значительно увеличилось количество зайцев, в частности, из-за запрета на охоту во время войны.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев, который показал видеозапись с животными.

"Заяц серый, или русак (Lepus europaeus) - вид млекопитающих отряда зайцеобразных. Распространен в Украине, в частности в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", - отметил ученый.

По его словам, во время полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, из-за запрета охоты этот вид животных начал восстанавливать свою численность. Сейчас русаки чаще встречаются во время мониторинга побережья Черного моря и Тузловских лиманов.

На видео, обнародованном ученым, можно увидеть нескольких зайцев, которые, очевидно, попали в объектив фотоловушки. Животные питаются неподалеку от водоема и, судя по всему, чувствуют себя в безопасности.

Заяц серый: что о нем известно

Заяц серый, или русак распространен в Украине. Обычно эти ночные животные меняют свое поведение весной во время гона, когда их можно увидеть днем за преследованием друг друга в полях. Во время этого они иногда бьются лапами. Обычно это делают самки, чтобы показать, что еще не готовы спариваться.

Длина тела зайца - до 70 см, хвоста - 8-12 см, вес 4-10 кг. Задние ноги у русака намного длиннее передних, ступни узкие и вытянутые, полностью покрыты шерстью.

Летом мех зайца серого цвета, желто-рыжий по бокам и буроватый на спине, а на зиму он белеет по бокам, в отличие от зайца-беляка, у которого мех зимой чисто белый, за исключением ушей.

Зайцы тратят треть своей жизни на поиск пищи, они могут двигаться со скоростью 70 км/ч, и когда сталкиваются с хищниками, то полагаются на опережение их на открытом пространстве. Общаются друг с другом различными зрительными сигналами. Когда проявляют заинтересованность, то поднимают уши, а опускание ушей предупреждает других, чтобы держались в стороне. Топот задними ногами используется, чтобы предупредить других о хищниках. Заяц визжит, когда ему больно или чего-то боится. Он очень пуглив, но в местах, где охота запрещена (заповедниках и т.д.), спокойно может жить рядом с людьми. В случае смертельной опасности (например, бегства от стаи бродячих псов) может бежать к людям, даже забежать во двор и где-то спрятаться, переждать.

Зайцы часто становятся героями различных произведений. Например, немецкий художник эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер реалистично изобразил зайца в своей акварели 1502 года "Молодой зайчик". Животное фигурирует во многих украинских народных сказках, является персонажем аллегорических басен, таких как "Черепаха и заяц" Эзопа. В Европе заяц был символом плодородия по крайней мере со времен Древней Греции. Греки связывали его с богами Дионисом, Афродитой и Артемидой, а также с сатирами и амурами и тому подобное.

