С помощью фотоловушек здесь зафиксировали не менее 20 взрослых рысей.

На территории Чернобыльского заповедника зафиксировали минимум два десятка рысей.

Как сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, взрослых особей поймали с помощью фотоловушек.

"11 из них – идентифицированы по пятнистому рисунку на меху", – говорится в сообщении.

Видео дня

В заповеднике также показали фотографию из фотоловушки проекта "Полесье – дикая природа без границ", в которую попала рысь.

Рысь в Чернобыльском заповеднике

Евразийская рысь – это наиболее широко распространенный вид, обитающий в северных лесах Евразии. В Западной Европе она была распространена везде, но из-за деятельности человека осталась лишь в Пиренеях, Альпах, Карпатах и в Скандинавии.

На протяжении последних лет численность рысей сокращается. С 2009 года вид занесен в Красную книгу Украины как редкий.

Уменьшению численности рысей, в частности, способствовали конкурентные отношения рыси и волка, говорят специалисты. Волки, чья численность только увеличивается, ходят по следам рыси и отбирают ее добычу.

Сейчас даже в условиях Чернобыльского биосферного заповедника нет места сплошного расселени рыси. Следы этого животного в заповеднике встречают повсюду, но вид редкий и здесь встречаются только молодые особи.

Вас также могут заинтересовать новости: