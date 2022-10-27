На территории Чернобыльского заповедника зафиксировали минимум два десятка рысей.
Как сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, взрослых особей поймали с помощью фотоловушек.
"11 из них – идентифицированы по пятнистому рисунку на меху", – говорится в сообщении.
В заповеднике также показали фотографию из фотоловушки проекта "Полесье – дикая природа без границ", в которую попала рысь.
Рысь в Чернобыльском заповеднике
Евразийская рысь – это наиболее широко распространенный вид, обитающий в северных лесах Евразии. В Западной Европе она была распространена везде, но из-за деятельности человека осталась лишь в Пиренеях, Альпах, Карпатах и в Скандинавии.
На протяжении последних лет численность рысей сокращается. С 2009 года вид занесен в Красную книгу Украины как редкий.
Уменьшению численности рысей, в частности, способствовали конкурентные отношения рыси и волка, говорят специалисты. Волки, чья численность только увеличивается, ходят по следам рыси и отбирают ее добычу.
Сейчас даже в условиях Чернобыльского биосферного заповедника нет места сплошного расселени рыси. Следы этого животного в заповеднике встречают повсюду, но вид редкий и здесь встречаются только молодые особи.