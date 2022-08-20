Пребывание крупных хищных, в том числе и рыси, в природе – индикатор сохранности и незыблемости природных экосистем.

В заповедной зоне Карпат в фотоловушку попала рысь, занесенная в Красную книгу.

Уникальные кадры обнародовал Национальный природный парк "Верховинский" на своей странице в Facebook.

Увидеть ее в лесу - очень сложно, ведь этот хищник очень осторожен и избегает встреч с людьми. Именно поэтому эти кадры работники называют уникальными.

"Мы снова презентуем вам кадры рыси Евразийской (Lunx lunx L.) с фотоловушек, уникальность которых заключается в том, что это не вольер, не центр реабилитации, не зоопарк, и даже не интродуцированное животное для дальнейшего размножения, являющееся объектом исследования. Нет – это животное, которое целиком и полностью в своей стихии", - говорится в сообщении парка.

Пребывание крупных хищных, в том числе и рыси, в природе – индикатор сохранности и незыблемости природных экосистем.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал детеныша лошадей Пржевальского, проживающих на его территории.

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