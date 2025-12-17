Известно, что более крупные ледники тают гораздо медленнее.

Каждый год исчезает около 1000 ледников и эта цифра может вырасти до 3000 в год к 2040 году, даже если страны достигнут своих целей по сокращению выбросов углерода. Об этом пишет New Scientist.

Известно, что в течение последних 20 лет растаяло не менее 4000 ледников. В частности исследователь Ландер Ван Трихт из Швейцарии и его коллеги использовали климатические модели, чтобы предсказать, что произойдет с 211 тысячами ледников мира в следующем веке при различных сценариях глобального потепления.

"Нынешние климатические цели ставят мир на путь к потеплению на 2,7 °C выше доиндустриальных температур в этом веке. Это будет означать, что 79 % ледников мира исчезнут к 2100 году. Однако если человечество ограничит глобальное потепление до 2 °C, исчезнет 63 % ледников", - отметили в материале.

Видео дня

В то же время Дэвид Раунс из Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, который принимал участие в исследовании, отметил:

"Мы потеряем много наших ледников, но мы также имеем возможность сохранить многие из них".

По его словам, если страны не достигнут своих целей и мир потеплеет на 4 °C, то 91 % ледников будет потеряно.

Также ученые прогнозируют, что таяние ледников приведет к повышению уровня моря на 25 см в этом веке, что также подорвет летнее таяние, на которое полагается многие регионы для орошения.

"Таяние льда также означает, что наводнения, вызванные внезапным высвобождением воды из ледникового озера, становятся все более частыми, как то, что в 2023 году унесло жизни 55 человек в Индии", - добавляют в издании.

В то же время предыдущие исследования показали, что половина всех ледников растает в этом веке, даже если человечество ограничит потепление до 1,5 °C, что является самой амбициозной целью Парижского соглашения. Однако во время нового исследования было обнаружено, что при таком потеплении будет потеряно 55% ледников.

"Большие ледники тают гораздо медленнее, [поэтому] они исчезнут позже", - говорит Ван Трихт.

При нынешних климатических целях, западная Канада и прилегающие территории США потеряют почти все ледники к 2100 году. Согласно будущим исследованиям Геологической службы США, это будет серьезным ударом для туризма, ведь Национальный парк ледников в Монтане почти полностью потеряет ледники. Однако некоторые из них все же могут остаться в виде миниатюрных ледников или ледяных пятен.

В издании добавляют, что Альпы тоже станут почти голыми.

Другие исследования ученых

Ранее ученые обнаружили огромные тоннели, которые не были созданы людьми или природой. Отмечается, что многие из этих проходов имеют длину более 550 метров и достаточную высоту, чтобы взрослый человек мог пройти по ним, не сгибаясь.

Также сообщалось, что миллионы лет назад в мире жила морская рептилия, которая ела динозавров. В частности новое исследование свидетельствует, что примерно 66 миллионов лет назад хищник длиной с городской автобус жил в речной системе на территории современной Северной Дакоты.

Вас также могут заинтересовать новости: