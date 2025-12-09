Насекомые вида Dryococelus australis были распространены на острове Лорд-Хау в Тихом океане.

Насекомое Dryococelus australis считалось вымершим в течение нескольких десятилетий. Тем не менее, уже в начале 2000-х было сделано открытие, потрясшее научный мир.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своем материале для Forbes рассказал о насекомом из отряда палочников Dryococelus australis. Он поделился, почему этот вид долгие годы считали вымершим и как его обнаружили снова.

Почему Dryococelus australis признали вымершим

Трэверс отметил, что в 1918 году на остров Лорд-Хау в Тихом океане, где были распространены Dryococelus australis, вторглись крысы, привезенные на корабле. В конечном итоге этот вид исчез.

Видео дня

К началу 1930-х годов вид Dryococelus australis считался полностью вымершим. Биолог добавил, что музейные экземпляры, собранные в конце XIX века, считались "последними известными" представителями вида.

Как ученые снова обнаружили Dryococelus australis

Трэверс рассказал, что в 2001 году группа биологов и экологов взобралась на отвесные скалы пирамиды Болла. Под единственным избитым ветром кустом чайного дерева Melaleuca howeana они нашли живых палочников.

Биолог отметил, что в 2017 году был проведен генетический анализ, опубликованный в журнале Current Biology, который показал, что популяция насекомых с пирамиды Болла и исторические экземпляры с острова Лорд-Хау имеют почти идентичные митохондриальные геномы. Разница составляла менее 1%, что укладывается в ожидаемые вариации для одного вида за период почти столетия.

Как насекомым удалось выжить

Трэверс поделился, что в 2001 году группа ученых обнаружила всего несколько насекомых на скале пирамиды Болла. Это суровый морской утес с почти вертикальными скалами и скудной растительностью.

Это место подходит для насекомых Dryococelus australis, так как там нет ни крыс, ни каких-либо других хищников. Такая изоляция была бы губительной для большинства живых существ, но оказалась идеальной для палочника.

Кроме того, экологи делают все возможное для сохранения вида. Например, в 2003 году небольшое количество палочников вывезли с пирамиды Болла для участия в программе разведения в неволе. Одна пара попала к частному заводчику в Сиднее, а другая - в государственное природоохранное учреждение

Что известно о загадочном тропичном насекомом, которое машет хищникам лапками

Ранее в BBC Discover Wildlife рассказали о насекомом вида клоп-матадор. Это насекомое обитает в душных тропических лесах Панамы и щеголяет яркими красными пятнами на задних лапках.

Отмечается, что клоп-матадор поднимает свои лапки и машет, производя поразительное впечатление. Долгое время ученые считали, что это яркое зрелище является частью ухаживания, но исследование показало, что демонстрация движений - высокоэффективная защита от хищников.

Эти насекомые питаются лианами пассифлоры, которые, как известно, содержат токсины. Исследователи предполагают, что размахивание лапками может быть предупреждающим сигналом, демонстрирующим химическую защиту.

Вас также могут заинтересовать новости: