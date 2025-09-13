Долгое время учёные предполагали, что это яркое зрелище является частью ухаживания.

Глубоко в душных тропических лесах Панамы обитает эффектное насекомое с необычным трюком: клоп-матадор (Bitta alipes) щеголяет яркими красными пятнами на задних лапках. Он поднимает их и машет, производя поразительное впечатление, пишет BBC Discover Wildlife.

Отмечается, что долгое время учёные предполагали, что это яркое зрелище является частью ухаживания. Но новое исследование, опубликованное в журнале Current Zoology, опровергло это мнение, показав, что демонстрация движений - высокоэффективная защита от хищников.

Чтобы проверить теорию борьбы с хищниками, исследователи из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) собрали клопов-матадоров в окрестностях небольшого городка Гамбоа в Панаме и поместили их в окружение двух других насекомых: хищных богомолов (Matis) и безобидных кузнечиков. Они зафиксировали почти 3 тысячи взмахов лапками у 25 особей.

Интересно, что в среднем матадоры размахивали лапками в семь раз чаще, когда рядом находились богомолы, но практически не реагировали на кузнечиков. Важно отметить, что богомолы никогда не атаковали насекомых, которые активно размахивали лапками.

Это открытие предполагает, что размахивание лапками вызвано именно опасностью. Наблюдения за родственными насекомыми в Панаме, а также поиск видеоматериалов в интернете, выявили по меньшей мере пять других видов того же семейства, которые также демонстрируют подобное размахивание, что указывает на более широкую эволюционную закономерность.

Важно, что все эти насекомые питаются лианами пассифлоры, которые, как известно, содержат токсины. Исследователи предполагают, что размахивание лапками может быть предупреждающим сигналом, демонстрирующим химическую защиту, или же оно может сбивать с толку хищников и затруднять нападение. Механизм этого поведения пока неизвестен. Ведущий исследователь Коннор Эванс-Блейк сказал:

"Каждый раз, когда мы внимательно наблюдаем за этими животными, мы открываем для себя увлекательные стратегии выживания. Изучение помогает нам понять не только то, как отдельные виды адаптируются, но и то, как экосистемы становятся настолько разнообразными и сложными".

Как обращаться с богомолами

Редкие богомолы, обитающие в Украине, нуждаются в защите из-за угрозы исчезновения природных сред. Периодически хищные насекомые попадают в жилье, и экологи советуют обращаться с ними очень осторожно. Об этом рассказали специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

