Спасенных пеликанов выпустили к диким сородичам.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) нестандартно кольцевали двух розовых пеликанов - розовых баб, которых для этого привезли из Киевской области. Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, редким красавцам одели желтые и синие кольца - в национальных цветах Украины.

По его словам, редкие птицы родились во время войны, в 2024 году, вероятно - на оккупированной территории Херсонской области, в Черноморском биосферном заповеднике - единственном месте, где в Украине гнездятся розовые пеликаны.

"После гнездования они улетели на зимовку не на Юг, а на Север. Конечно им было трудно, у каждого свой маршрут и своя судьба. Одну птицу нашли в прошлом году 14 октября в Крыжопольском районе Винницкой области, вторую - 3 ноября на Днепровщине. Они были очень слабые. Повезли их волонтеры разными путями к уникальному месту спасения птиц - в усадьбу "Нюшаник. Помощь птицам", - рассказал ученый.

Он отмечает, что птицы прошли тяжелый путь лечения и восстановления, а недавно волонтеры решили: спасенных птиц нужно выпустить на волю в парке "Тузловские лиманы".

"Ехали пеликаны из Киевской области почти 700 км. Устали. Их ждали работники нацпарка, приготовив для них временное убежище, кольцевание птиц было нестандартным, с отклонением от норм", - говорит ученый.

Как объясняет ученый, желтые пластмассовые и металлические кольца для кольцевания двух редких птиц поступили от его коллег из Румынии, и одновременно - синие кольца из Польши. Поэтому, по словам Русева, получилось не по стандарту кольцевания, но очень патриотично с сине-желтыми цветами.

"Вкусная еда из Тузловских лиманов взбодрила их. Несколько дней мы держали их на небольшом карантине и 15 апреля выпустили вместе со школьниками Лиманской школы Белгород-Днестровского района на лиман Джантшейский, где уже жили "дикие" пеликаны. Первый полет был просто невероятный. Они радовались махая крыльями, потом поднялись из воды и полетели. Рядом уже была стая взрослых пеликанов. Впоследствии они объединились", - уточнил ученый.

Он также добавил, что птиц выпустили на волю на сорокалетие гибели на войне сотрудника парка, скульптора Тараса Шевченко, который несколько лет назад в нацпарке сделал памятник пеликана. Скульптуру назвали Дедал.

По словам Русева, Шевченко ушел на фронт вместе со своим с отцом Александром в начале полномасштабного вторжения РФ. В советские времена на одном из рекреационных участков был военный полигон, в результате деятельности которого остались бетонные тумбы, которые креативные сотрудники парка решили использовать, как основу для установки арт-объектов. Первое почетное место заняла работа Шевченко - символ Тузловской Амазонии - кудрявый пеликан "Дедал", уязвимый вид, занесенный в Красную книгу Украины. Арт-объект сделан из гипса, размером реальной птицы, что наглядно демонстрирует его величие.

Пеликаны в парке "Тузловские лиманы"

Как писал УНИАН, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели краснокнижные розовые пеликаны, которых также называют розовыми бабами.

Они путешествуют по большим пространствам акваторий заповедных лиманов, питаются, отдыхают после долгих перелетов. Питается "розовая баба" почти исключительно рыбой. Часто такие пеликаны осуществляют коллективную охоту на рыбу, выстраиваясь в полукольцо и загоняя небольшие косяки рыбы на мель.

При этом в такой охоте иногда могут участвовать и бакланы, пикируя сверху на стаю рыбы и подгоняя добычу к пеликанам.

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