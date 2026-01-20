Имеют особые приметы и иногда ссорятся: полярники показали фото компании пингвинов

Численность одного из видов, обитающих на острове Галиндез, достигла рекорда.

Украинские полярники обнародовали фото, на котором зафиксировали сразу три вида пингвинов, оказавшихся вместе в одном месте. Интересные кадры разместил в соцсетях Национальный антарктический научный центр.

"Знаете, чем уникально это фото? На нем сразу три вида пингвинов, которые гнездятся в районе украинской станции "Академик Вернадский". Все они принадлежат к одному роду Pygoscelis", - пояснили исследователи.

Отмечается, что на первом плане и позади можно увидеть двух субантарктических пингвинов. Особые приметы: красный клюв и белые виски. Именно этим пингвинам еще почти 20 лет назад из-за потепления очень полюбился остров Галиндез, где находится станция "Академик Вернадский".

"Каждый год они увеличивают здесь свое присутствие, в настоящее время достигнув рекордных 10 тысяч!" - отмечают ученые.

Также на фото – антарктический пингвин. Его можно узнать по массивному черному клюву и тонкой черной полосе на подбородке. На Галиндезе эти птицы не гнездятся, отмечают в центре, в то же время они считаются самым массовым видом пингвинов в Антарктике. Их численность оценивается в 7,5 миллионов пар.

В компании еще один красавец – пингвин Адели. Особые приметы: полностью черная голова и бело-голубые глаза. По словам ученых, на Галиндезе "адельки" имеют несколько гнезд. Однако они единственные из тройки Pygoscelis гнездятся на побережье всего континента, тогда как другие привязаны к островам или полуостровам.

Все эти виды начинают брачный сезон антарктической весной и строят гнезда из камешков. Туда обычно откладывают два яйца, реже – одно или три. Птенцы появляются на свет чуть больше чем через месяц. У всех видов оба партнера ответственно относятся к родительству: по очереди высиживают яйца, а затем – оберегают и кормят птенцов

Также на них охотятся одинаковые хищники – морские леопарды и поморники.

"В основном в Антарктике пингвины мирно сосуществуют между собой, ведь у них разный образ жизни и стратегии охоты. Однако ссоры между видами тоже иногда случаются. К примеру, в прошлом сезоне на Галиндезе антарктический пингвин стал приходить к гнезду субантарктических и клевать его обитателей. Местная пара активно отбивалась от него", – рассказали исследователи.

По их словам, так продолжалось несколько дней, но в конце концов пингвины нашли общий язык, и незваный гость переместился в другую часть острова.

