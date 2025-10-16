Onymacris unguicularis имеет уникальный панцырь, который и является ключом к его выживанию.

Пустыня Намиб в юго-западной части Африки является одним из самых жарких и засушливых мест на Земле. Здесь нет ручьев или озер, а дожди идут очень редко. В таких условиях могут выжить далеко не все живые организмы, но это под силу жуку Onymacris unguicularis, который нашел необычный способ утолить свою жажду, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что в пустыне Намиб в год выпадает всего около одного сантиметра осадков. Тем не менее это не проблема для Onymacris unguicularis, так как тело этого жука способно собирать воду.

В издании поделились, что панцирь Onymacris unguicularis покрыт крошечными бугорками с водопритягивающими кончиками. Впадины между бугорками имеют сверхгидрофобную микроструктуру, покрытую гладким воскообразным веществом.

Во время туманов вершины выпуклостей панциря Onymacris unguicularis задерживают мельчайшие капли воды, после чего они скатываются по спине жука прямо в его рот. Этот механизм похож на гидратационный пакет, который сам набирает воду.

В издании подчеркнули, что Onymacris unguicularis пьет довольно редко, так как утренний туман в пустыне Намиб образуется только один или два раза в неделю. Для жука каждая капля на счету.

Чтобы собрать как можно больше воды, Onymacris unguicularis поворачивается лицом к ветру, поднимает заднюю часть тела и опускает голову, наклоняя тело под углом 45° к земле. Это гарантирует то, что вода попадает в нужное место.

Один из самых крупных жуков на Земле может исчезнуть из-за любви людей к шоколаду

Ранее стало известно, что жук-голиаф оказался под угрозой исчезновения. Эколог Лука Луиселли рассказал, что 80% популяции Goliathus cacicus в Кот-д'Ивуаре сократилось из-за разрушения их среды обитания. В то же время численность Goliathus regius в его естественной среде обитания сократилась на 40%.

Западная Африка долгое время оставалась эпицентром мировой индустрии какао, обеспечивая более 70% мирового производства шоколада. Вместе с ростом спроса на какао ускорялись и темпы вырубки лесных массивов, которые являются естественной средой обитания жуков-голиафов.

