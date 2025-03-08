Леса, в которых живут и питаются жуки-голиафы, вырубывают, чтобы разместить на их месте плантации какао.

Один из самых крупных жуков на Земле - жук-голиаф (Goliathus), оказался под угрозой исчезновения. Это связано с тягой людей к шоколаду, пишет Interesting Engineering.

Эколог Лука Луиселли, который десятилетиями изучает биоразнообразие Западной Африки, рассказал, что 80% популяции Goliathus cacicus в Кот-д'Ивуаре сократилось из-за разрушения их среды обитания. В то же время численность Goliathus regius в его естественной среде обитания сократилась на 40%.

В издании рассказали, что жуки-голиафы известны своими внушительными размерами и панцирями, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения. Когда-то они процветали в густых тропических лесах, которые сейчас заменяют плантации какао.

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В издании поделились, что жуки-голиафы могут вырастать до 110 миллиметров в длину и играют важнейшую роль в природе. Их личинки питаются растительными отходами, а иногда и мясом. При этом они помогают разлагать мертвый материал, что улучшает состояние почвы и поддерживает другие формы жизни.

Взрослые жуки питаются соком деревьев, которые растут в тропических дождевых лесах Сьерра-Леоне, Либерии, Кот-д'Ивуара, Ганы, Нигерии и Камеруна. По словам ученых, эти насекомые являются хорошим экологическим индикатором. Сокращение их численности часто сигнализирует о том, что экосистема находится в стрессовом состоянии.

В издании напомнили, что Западная Африка долгое время оставалась эпицентром мировой индустрии какао, обеспечивая более 70% мирового производства шоколада. Вместе с ростом спроса на какао ускорялись темпы вырубки лесных массивов. Именно уничтожение естественной среды обитания жука-голиафа привело к тому, что этот вид начал вымирать.

Кроме того, увлечение людей коллекционированием редких насекомых также внесло значительный вклад в сокращение численности жуков-голиафов. Некоторые люди убивали этих насекомых для частных коллекций или для продажи на международных рынках.

Луиселли предупреждает, что такая деятельность человека может подогреть кризис сокращения популяции жуков-голиафов. Тем не менее их еще можно спасти.

По словам ученых, для спасения жука-голиафа необходимо активизировать природоохранные мероприятия, уделяя особое внимание сохранению тропических лесов в Кот-д'Ивуаре и Либерии. Также крайне важно защитить виды деревьев, которые служат источником пищи для этих насекомых.

Ученые о насекомых - другие новости

Ранее ученые узнали, как выглядело "лицо" огромного жука, который жил 340 миллионов лет назад. Несмотря на свои устрашающие размеры, рацион существа, вероятно, состоял из растительности, включая листья и кусочки коры из пышных лесов, в которых оно обитало.

Кроме того, в Новой Зеландии обнаружили крошечную окаменелость древнего насекомого. Окаменелости белокрылок имеют размер около 1,5 мм на 1,25 мм.

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