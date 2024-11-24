Некогда процветающий город превратился в пристанище для "темного" туризма.

Некогда процветающий город Колманскоп в пустыне Намиб сейчас превратился в "жуткое убежище для темного туризма". Об этом пишет Express.

Отмечается, что этот город-призрак в Намибии привлекает посетителей своей потрясающей смесью заброшенной роскоши и жуткой привлекательности пустыни.

"Некогда бурный алмазодобывающий город Колманскоп теперь является жутким свидетельством мимолетного характера процветания. Заброшенный среди песков пустыни, город-призрак получил репутацию Мекки темного туризма, привлекая посетителей, заинтригованных своей богатой историей и сюрреалистическим, потусторонним видом", - говорится в статье.

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История Колманскопа началась в 1908 году, когда железнодорожник Захариас Левала нашел алмаз, расчищая песок возле путей. Это разожгло бешеную алмазную лихорадку, превратив бесплодную пустыню в процветающий эпицентр богатства. К 1912 году город производил один миллион каратов в год, что составляло почти 12 процентов мирового производства алмазов:

"Приток богатства способствовал быстрой урбанизации. Немецкие иммигранты и горные магнаты основали Кольманскоп как роскошное поселение, в котором были больница, школа, театр и даже трамвай".

Архитектура города - сочетание немецкого и намибийского стилей - добавила особого шарма, который продолжает восхищать посетителей.

"Жители создали оживленное мультикультурное сообщество, в котором располагались клубы отдыха, спортивные клубы и проходили грандиозные светские мероприятия, несмотря на суровые условия пустыни. Шахтеры разбогатели за одну ночь, просто добывая алмазы из песка, тогда как немецкое колониальное правительство ввело строгий контроль", - пишет издание.

Однако богатство Колманскопа было недолгим. К 1920-м годам залежи алмазов в этом районе начали сокращаться. Открытие в 1928 году более богатых месторождений алмазов вдоль Оранжевой реки ускорило его упадок.

"Поскольку шахтеры и их семьи переселялись в более перспективные районы, население города сокращалось. К 1956 году Колманскоп был полностью заброшен", - говорится в статье.

Отмечается, что сегодня дюны проходят сквозь разбитые окна и двери, создавая потрясающий сюрреалистический пейзаж. Целые комнаты заполнены гладким, вылепленным ветром песком:

"Колманскоп стал магнитом для фотографов, любителей истории и искателей паранормальных явлений. Жуткая тишина города-призрака в сочетании с его удаленным расположением в пустыне подпитывает его репутацию места с привидениями".

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