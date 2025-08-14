Энтомолог Халаим объяснил, почему популяциях этих насекомых стремительно выросла

В этом году в Украине кроме нашествия саранчи также наблюдается засилье якобы безобидных насекомых божьих коровок.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. Он отметил, что нашествие насекомых как правило чем-то обусловлено - либо погодными условиями, либо природным механизмом "хищник-жертва".

Халаим отметил, что время от времени нашествие божьих коровок в Украине фиксируется, но не стоит забывать, что божья коровка - это местный вид на территории нашей страны, который не несет вреда в отличие от саранчи.

Энтомолог объяснил, что в этом году нашествие божьих коровок вызвано естественной реакцией на вспышку численности тли. Ведь влажная весна создала благоприятные условия для их активного размножения, поэтому тли было больше, чем обычно.

Специалист объяснил, что численность тли достаточно резко возрастает, а божья коровка является первой кто питается ею. "Это естественный механизм "хищник-жертва"", - коротко объяснил Халаим.

Специалист отметил, что бум размножения тли дал в свою очередь большую численность божьих коровок. Если раньше этих насекомых специально выращивали и сбрасывали с самолетов для борьбы с вредителями, то сейчас такой необходимости нет, отметил ученый.

