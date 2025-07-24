По словам специалиста, естественные враги саранчи, которые боролись с этим насекомым, были уничтожены людьми.

В Украине наблюдаются вспышки большого количества перелетной саранчи, которая сейчас активно распространяется в юго-восточных областях. Если условия будут благоприятными, то насекомые смогут добраться до центральных и западных регионов, среди которых и Киевщина. Об этом заявил кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. А. Гончара Виктор Бригадиренко в комментарии "Главкому".

Отмечается, что сначала в Украине была зафиксирована египетская саранча, после чего к ней присоединилась перелетная, которая обычно живет в поймах рек. Сейчас больше всего случаев нашествия этих видов зафиксировано в Запорожье, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях. По словам энтомолога, в Украине сейчас больше перелетной саранчи.

"Она веками поддерживала свою численность в естественных условиях. Раз в три, пять или десять лет в поймах рек возникали вспышки, после чего численность снова снижалась. Это нормальный экологический процесс", - заверил Бригадиренко.

По словам биолога, естественные враги саранчи, а именно жуки-нарывники милабрисы, выполняют функцию регулирования этих насекомых. Однако сейчас количество жуков значительно уменьшилось. В результате использования пестицидов во многих регионах были уничтожены естественные враги саранчи, но сам вредитель выжил, поэтому вспышки численности являются локальными.

"Раньше можно было увидеть большое количество милабрисов как в южной, так и в северной Украине. Например, на лугах их было три, пять, десять, а иногда и двадцать экземпляров на квадратный метр. Такое количество жуков могло уничтожать кубишки саранчи, в каждой из которых было до 50 экземпляров. Сейчас, если посмотреть в поймы, милабрисов там почти нет. Я не говорю, что они полностью исчезли, но их численность локально очень-очень низкая", - сказал специалист.

В свою очередь во многих регионах фермеры используют пестициды, концентрация которых недостаточна, чтобы уничтожить саранчу, однако является дозой для ликвидации ее естественных врагов.

"Видимо, какие-то фермеры где-то на расстоянии 500-1000 метров от определенного луга применили пестицид. Концентрация этих пестицидов была недостаточна, чтобы уничтожить саранчу, но паразит саранчи был уничтожен этим ядом. И, соответственно, в следующем году на этой территории произошла вспышка численности саранчи. Вот мы и получили локальную экологическую катастрофу", - объяснил Бригадиренко.

Биолог подчеркнул, если обработки пестицидами происходят на больших площадях, а именно вдоль рек, в поймах, на десятки километров, то это создает условия для существенного роста популяции саранчи.

"Если это небольшие территории - условно километр на километр - то большой стаи саранчи вы не получите. Это будет локальное возмущение численности. А если это территория 20-30 километров, какая-то река, и оба берега протравлены пестицидами, то, соответственно, у нас будет полноценная вспышка численности саранчи", - акцентировал энтомолог.

По словам эксперта, несмотря на вспышки численности, пока не идет речь о нашествиях, которые происходят в странах Африки или Азии.

"Это не облако саранчи, которое летает из края в край. Но на участках в 20-30 км уничтожение биоконтроля приводит к размножению. А дальше - при благоприятных погодных условиях - они могут мигрировать", - подытожил он.

В свою очередь в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области предупредили, что угроза нашествия саранчи есть, однако пока ее не прогнозируют.

"За последние 5 лет развитие саранчовых на территории Киевской области проходило на очень низком уровне (нестадные формы), вредоносность вредителя на посевах сельскохозяйственных культур не проявлялась. Однако учитывая изменения климата за последние годы в сторону потепления, и подтвержденную цикличность массового размножения саранчовых, которое соответствует 11-летнему циклу солнечной активности, от нашествия саранчи никто не застрахован", - отметили в сообщении.

Сарана в Украине - что известно

Ранее биолог рассказал о причинах нашествия саранчи в Украине. По его словам, основной причиной размножения саранчи стала засушливая из-за изменений климата весна. Бригадиренко отметил, что в основном такое количество саранчи не выживает - их уничтожают естественные враги.

"В нормальные годы, когда нет засухи, большинство этих яиц поражается или насекомыми, или грибами, или вирусами. Из 400 выживает десяток-два десятка и численность саранчи стабильна", - пояснил он.

В то же время в Госпродпотребслужбе ответили, что будет с посевами из-за нашествия саранчи в Украине. Там подчеркнули, что основной источник питания саранчи - камыш и дикорастущие травы, поэтому промышленные посевы на сегодня существенных потерь не понесли.

Также обследования показали, что саранчи на обработанных территориях нет, а общая численность вредителя находится "в пределах экономического порога вредоносности".

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