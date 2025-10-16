В Антарктиде в самом разгаре весна, поэтому птицы начинают гнездиться.

На острове Галиндез возле Антарктиды, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", сейчас находится 7 тысяч пингвинов. Ученые называют это "большим возвращением".

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, речь идет о субантарктических пингвинах, которые с антарктической весны до осени проводят на острове брачный сезон.

По словам биолога Зои Швыдкой, первые большие группы этих птиц начали приходить еще в августе, но тогда остров еще был покрыт льдом, поэтому "гости" исчезали. В сентябре, когда началась антарктическая весна, присутствие пингвинов было больше, их количество достигало 5,5 тысяч, однако дважды за месяц они снова исчезали.

"А вот октябрьские учеты свидетельствуют о стабильном наличии этих птиц на Галиндезе. Даже когда большая часть уходит в океан питаться - все равно много остается на острове. Поэтому наконец можем говорить о возвращении", - отметила биолог.

По ее словам, около 4 тысяч пингвинов сконцентрированы на дальнем конце Галиндеза, а еще до 3 тысяч разместились узкой полосой вдоль берега от мыса Пингвин-Пойнт до здания станции. При этом общая площадь острова - всего лишь примерно 1 кв. км.

Сейчас пингвины спариваются и строят гнезда там, где это уже возможно. За лучшие места и камни между ними идут драки

"Часть гнезд еще под снегом, и их владельцы смешно так клювом общипывают снег вокруг в поисках камней", - пояснила Швыдкая.

По ее словам, потом пингвины будут откладывать яйца и выводить малышей.

Напомним, недавно украинские полярники показали стаю самых быстрых в мире пингвинов - субантарктических, которые селятся на острове Галиндез, где находится полярная станция "Академик Вернадский".

На видео - большое количество пингвинов передвигается, словно небольшие черно-белые торпеды. Субантарктические пингвины могут разгоняться до 36 км/ч. Вероятно, по словам ученых, эта стая направлялась на поиски пищи.

