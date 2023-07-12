Изменения были обнаружены более чем в 56% мирового океана - эта площадь больше, чем вся суша на Земле.

Океаны на Земле на самом деле со временем становятся все более зелеными, вероятно, из-за изменения климата. Особенно это касается районов в низких широтах вблизи экватора.

Об этом говорится в исследовании Национального океанографического центра Саутгемптонского университета, опубликованного в журнале Nature, передает The Guardian.

"Причина, по которой мы беспокоимся об этом, заключается не в том, что мы беспокоимся о цвете, а в том, что цвет является отражением изменений в состоянии экосистемы", - сказал автор исследования Б.Б. Кел.

Видео дня

Предыдущие исследования были сосредоточены на изменениях зелени океана - от зеленого хлорофилла в его планктоне - чтобы узнать о тенденциях изменения климата. Но команда Кела изучила более 20 лет наблюдений со спутника Nasa Modis-Aqua и искала закономерности изменения оттенка океана с помощью более полного цветового спектра, включая красный и синий.

Планктон разных размеров по-разному рассеивает свет, а планктон с разным пигментом по-разному поглощает свет. Изучение изменений цвета может дать ученым более четкое представление об изменениях в популяциях планктона по всему миру. Фитопланктон имеет решающее значение для экосистем океана, поскольку он лежит в основе большинства его пищевых цепей.

Сравнивая эти изменения в цвете с теми, которые были предложены компьютерной моделью, имитирующей вид океанов, если бы глобального нагревания из-за деятельности человека никогда не было, изменения выглядели очевидными.

"У нас есть изменения в цвете, которые значительно проявляются почти во всем океане тропиков или субтропиков", - сказал Кел.

Изменения были обнаружены более чем в 56% мирового океана - на площади больше, чем вся суша на Земле.

По словам Кела, в большинстве областей наблюдается явный "эффект озеленения", но он добавил, что есть также места, где красный или синий цвета усиливаются или ослабевают.

"Это не массивные изменения, разрушающие экосистему, они могут быть незаметными. Но это дает нам дополнительное доказательство того, что человеческая деятельность, вероятно, влияет на большие части глобальной биосферы таким образом, который мы не могли понять", - сказал Сил.

Хотя это открытие четко документирует еще одно последствие изменения климата, пока неясно, насколько сильны эти изменения и что происходит внутри океана, чтобы их вызвать, отмечает Майкл Дж. Беренфельд, исследователь продуктивности океана в Университете штата Орегон, который не участвовал в исследовании.

"Скорее всего, наблюдаемые тенденции связаны с параллельным изменением нескольких факторов", - сказал Беренфельд. Например, потенциально растущее количество микропластика в океане, который, как и любые другие частицы, увеличивает рассеяние света.

"Ответив на эти вопросы, мы сможем понять, каковы экологические и биогеохимические последствия", - добавил Беренфельд.

В январе 2024 года NASA запустит передовую спутниковую миссию под названием Pace (планктон, аэрозоль, облако, экосистема океана), которая также будет измерять сотни цветов в океане, а не несколько, продолжая исследования, подобные этому.

"Сделать более осмысленные выводы о том, что на самом деле представляют собой экологические изменения, - это, безусловно, большой следующий шаг", - сказал Кел.

Изменение климата - угроза Мировому океану

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупреждали, что к концу нынешнего столетия изменение климата сделает зеленые части Мирового океана зеленее, а синие еще синее за счет влияния на сообщества фитопланктона. К 2100 году, по расчетам американских и британских ученых, цвет изменится примерно у половины океана, и это будет заметно со спутников.

Одни из последних данных исследователей также свидетельствуют, что Мировой океан стал жарче, чем когда-либо прежде. Сильное и значительное потепление океана с конца 1950-х годов происходит повсеместно. Пока человечество не достигнет показателя нулевых выбросов, этот нагрев будет продолжаться, а рекорды содержания тепла в океане только повышаться.

Вас также могут заинтересовать новости: