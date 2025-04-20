Гибридизация является нежелательным явлением, поскольку угрожает генетической чистоте редкого вида.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике лошади Пржевальского живут уже четверть века, но только в этом году ученые увидели отдельных особей-гибридов.

Об этом рассказал ученый Чернобыльского заповедника Сергей Жила. "В этом году начали регистрироваться отдельные особи гибридного происхождения в холостяцкой группе лошади Пржевальского вблизи с. Заполье. Лошади хорошо отличаются от других меньшими размерами зубов и челюстей. Гибриды не имеют белого носового "зеркальца"", - поделился деталями ученый.

Он добавил, что гибриды уже начали размножаться.

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"Один жеребец создал пару, которая уже имеет прошлогоднего жеребенка. Кобылица и в этом году беременна и скоро появится еще один гибридный потомок", - отметил Жила.

Специалист рассказал, что появлению нечистокровных лошадей Пржевальского предшествовала любовная история домашней кобылы и дикого жеребца. Домашняя кобыла сбежала от хозяев, и создала пару со своим избранником в окрестностях пустого села Стечанка. "От того брака и пошли гибридные особи", - поделился Жила.

Он рассказал, что гибридные пржевальцы имеют привлекательный вид и похожи на аборигенных полесских лошадей. Однако, по словам ученого, гибридизация является нежелательным явлением, поскольку угрожает генетической чистоте редкого вида и такая проблема актуальна не только для Чернобыльского заповедника.

Лошади Пржевальского

Лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей, сохранившийся до наших дней. Но его можно увидеть только в зоопарках и заповедниках.

Лошади Пржевальского не поддаются одомашниванию. На них охотились ради мяса, что в конце концов, и привело к их полному истреблению в дикой природе.

В Чернобыльском заповеднике заселение этого дикого коня происходило постепенно, начиная с 1998 года.

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