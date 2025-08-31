Из-за изменения климата юг Украины может потерять аграрный потенциал уже через 20 лет, считает Татьяна Тимочко.

Если не предпринимать системных мер по адаптации к климатическим изменениям, уже в ближайшие 20 лет южные области Украины могут превратиться в зону, где сельское хозяйство станет экономически невыгодным без масштабного орошения. Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

По ее словам, именно антропогенный фактор значительно ускорил глобальные климатические изменения. Выбросы парниковых газов от промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и массовая вырубка лесов привели к так называемому эффекту "теплового одеяла". Атмосфера все больше удерживает тепло, а средняя температура на планете уже выросла более чем на 1 °C по сравнению с доиндустриальным периодом.

В Украине последствия потепления, отмечает эколог, проявляются в виде интенсивных летних засух на юге и востоке, тогда как западные области все чаще страдают от паводков и наводнений из-за обильных ливней. В Карпатах ускоряется таяние снега и ледников, что меняет режим рек и создает угрозы водоснабжению населенных пунктов.

Видео дня

Кроме того, возрастает частота экстремальных погодных явлений - волн жары, ураганов и лесных пожаров. В Черкасской, Киевской и Одесской областях уже несколько лет подряд фиксируют рекордно жаркие лета и длительные засухи, которые наносят значительный ущерб аграриям.

Климатические изменения влияют и на биологические циклы: весна наступает раньше, вегетационный сезон удлиняется, меняются маршруты миграции птиц и распространяются новые вредители. Украинские фермеры уже сталкиваются с видами насекомых, которые ранее не были характерными для нашей территории.

"В Украине это проявляется появлением новых видов растений и насекомых-вредителей, таких как амброзия и клопы, которые ранее не встречались в определенных регионах", - отметила Тимочко.

По прогнозам, в ближайшие 10-20 лет средняя температура в Украине будет расти быстрее, чем в мире в целом. Это означает еще более частые волны жары, длинные периоды без осадков и глубокие засухи.

Наиболее уязвимыми являются степные регионы - Одесская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области. Там климат уже сейчас приближается к полупустынному, а выращивание традиционных культур становится все сложнее. Особенно пострадают озимая пшеница, кукуруза, ячмень, сахарная свекла и соя. Выращивание подсолнечника будет оставаться возможным, однако чрезмерная концентрация этой культуры будет приводить к истощению почв.

"Если меры не принимать, то уже через 20 лет южные области Украины рискуют стать зоной, где сельское хозяйство будет экономически невыгодным без масштабного орошения. Это будет означать потерю части аграрного потенциала страны, зависимость от импорта продуктов и усиление социально-экономических проблем в регионе", - подчеркнула Тимочко.

В то же время возможны и изменения в расположении культур: виноградники и сады постепенно могут переместиться на север - в Черкасскую и даже Киевскую области. А вот традиционное виноградарство юга будет под угрозой из-за недостатка воды.

По мнению эколога, отсутствие действий уже в ближайшее время приведет не только к потере части аграрного потенциала, но и к серьезным социально-экономическим проблемам. Украина рискует уменьшить производство собственных продуктов питания, усилить зависимость от импорта и столкнуться с упадком сельских территорий на юге.

Влияние глобального потепления на природу в Украине

Как писал УНИАН, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что глобальное потепление влияет не только на погоду в Украине, но и на всю природу вокруг нас, в частности одни виды растений и животных исчезают, другие - появляются. Она объяснила, что весна наступает раньше, вегетационный сезон удлиняется, из-за чего меняются миграционные маршруты птиц, циклы размножения животных и распространения вредителей. В наши стране это проявляется в виде новых видов насекомых-вредителей и агрессивных сорняков, например, амброзии.

Вас также могут заинтересовать новости: