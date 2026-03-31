Рысь Степан: почему пушистый хищник стал новой звездой Киевского зоопарка

Степаном сейчас занимаются диетологи и физиотерапевты.

В последнее время в социальных сетях говорят о рыси Степане из Киевского зоопарка, у которой лишний вес. Как отмечается на сайте самого Киевского зоопарка, Степана сейчас "готовят к пляжному сезону".

"Наш невероятный рысь Степан наслаждается весенним теплом в КиевЗоо, даже не догадываясь, что его милые фотографии разлетелись мемами в соцсетях", - отметили в зоопарке.

Зоопарк выложил галерею фото Степана, на которых он прогуливается, играет и отдыхает в гамаке.

Видео дня

"А пока наши диетологи и физиотерапевты готовят Степана к пляжному сезону, вы можете заглянуть и полюбоваться этим необыкновенным котиком", - говорится в сообщении.

Звезда соцсетей

Ранее в соцсетях публиковали фото Степана, над весом которого люди добродушно шутили, в частности, сравнивая со своими физическими данными.

По поводу того, что Степан, мол, так и не похудел к лету, люди, в частности, шутили, что каждый из нас - немного Степан.

История Степана

В то же время история 8-летнего Степана непростая, ведь большую часть своей жизни он провел в клетках ресторанов, кафе и в частных домах. Именно поэтому у него и есть лишний вес.

Благодаря волонтерам Степан в 2024 году попал в Киевский зоопарк. Он прошел реабилитацию, его здоровье контролируют сотрудники зоопарка и ветеринары.

Рыси в Украине

Как сообщалось, Игорь Дикий, зоолог, участник антарктических экспедиций и менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина ранее рассказал, что реальная численность популяции рыси в Украине -самой крупной кошки Карпат - может быть существенно меньше, чем "официальная статистика".

По его словам, в Украине не 500 рысей, как считалось, а 250-300. В то же время, согласно некоторым официальным подсчетам, в Карпатах сейчас - около 400 рысей, а еще около 100 - обитают на Полесье.

Дикий отметил, что раньше каждый егерь считал особей на своей территории. Сейчас же определяется реальная численность популяции. Нужно проводить синхронный мониторинг, ведь рысь проходит много километров, пересекая разные территории. И может возникнуть риск подсчитать одну и ту же особь несколько раз.

