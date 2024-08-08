В честь юбилея Тони устроят праздничный пикник.

Единственная в Украине горилла по кличке Тони 8 августа празднует свой День рождения. Об этом сообщает пресс-служба Киевского зоопарка.

Как сообщается, в честь 50-летнего юбилея горилле устроят именинный пикник.

"Пикник в честь праздника продлится четыре дня подряд, на любимой зеленой фазенде, что на Острове зверей", - сообщили в зоопарке.

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Посмотреть, как Тони лакомится вкусностями, можно ежедневно, с 8 по 11 августа, в 10:30.

График работы центральных касс зоопарка:

в понедельник - с 12:00 до 17:00;

со вторника по воскресенье - с 10:00 до 17:00.

Вход в зоопарк - до 17:00, пребывание на территории - до 18:30.

Горилла Тони - что известно

Гориллу Тони доставили в Киевский зоопарк в сентябре 1999 года из Германии.

В среднем гориллы живут от 30 до 45 лет. Поэтому Тони является долгожителем.

Несколько лет назад у Тони начались проблемы с желудочно-кишечным трактом вследствие чрезмерного набора веса. К тому времени его масса тела достигла 230 кг. Зоологи и ветеринары вместе с европейскими коллегами провели детальное обследование и назначили лечебную диету и специальные физические упражнения. В частности, из рациона гориллы исключили вареное мясо, заменив его на растительные корма с низкой калорийностью.

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