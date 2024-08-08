Единственная в Украине горилла по кличке Тони 8 августа празднует свой День рождения. Об этом сообщает пресс-служба Киевского зоопарка.
Как сообщается, в честь 50-летнего юбилея горилле устроят именинный пикник.
"Пикник в честь праздника продлится четыре дня подряд, на любимой зеленой фазенде, что на Острове зверей", - сообщили в зоопарке.
Посмотреть, как Тони лакомится вкусностями, можно ежедневно, с 8 по 11 августа, в 10:30.
График работы центральных касс зоопарка:
- в понедельник - с 12:00 до 17:00;
- со вторника по воскресенье - с 10:00 до 17:00.
Вход в зоопарк - до 17:00, пребывание на территории - до 18:30.
Горилла Тони - что известно
Гориллу Тони доставили в Киевский зоопарк в сентябре 1999 года из Германии.
В среднем гориллы живут от 30 до 45 лет. Поэтому Тони является долгожителем.
Несколько лет назад у Тони начались проблемы с желудочно-кишечным трактом вследствие чрезмерного набора веса. К тому времени его масса тела достигла 230 кг. Зоологи и ветеринары вместе с европейскими коллегами провели детальное обследование и назначили лечебную диету и специальные физические упражнения. В частности, из рациона гориллы исключили вареное мясо, заменив его на растительные корма с низкой калорийностью.