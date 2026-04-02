В сети 'похоронили' самое старое животное в мире: сколько ему лет

200-летняя черепаха Джонатан стала жертвой фейка и мошенничества.

Самое старое из известных наземных животных в мире – гигантская черепаха Джонатан – на самом деле жива, несмотря на фейковые сообщения о ее смерти, которые активно распространились в соцсетях, пишет USA TODAY.

Ложная информация появилась в сети X, где неизвестный выдавал себя за ветеринара животного и заявил, что черепаха якобы умерла в возрасте 193 лет. Однако настоящий смотритель Джонатана Джо Холлинз опроверг эти слухи.

"Черепаха Джонатан действительно жива", – подчеркнул он, добавив, что фейковый аккаунт использовал эту историю для мошенничества и сбора криптовалюты.

Почти два века жизни

Джонатан обитает на острове Святой Елены – британской заморской территории. Считается, что он родился примерно в 1832 году, что делает его самым старым наземным животным в мире.

Его возраст подтверждает Книга рекордов Гиннеса, которая также признает его самым старым представителем группы черепах (келоний).

Черепаха провела большую часть жизни на территории резиденции губернатора – Plantation House, куда ее привезли еще в XIX веке с Сейшельских островов.

Точная дата рождения Джонатана неизвестна, но в 2022 году ему официально назначили день рождения – 4 декабря.

