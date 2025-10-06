У жирафов очень длинные языки, а также большие легкие, которые могут вместить до 70 литров воздуха.

Жирафы являются самыми высокими животными в мире из ныне существующих. Тем не менее многие люди знают не так уж и много об этих парнокопытных.

В BBC Wildlife Magazine рассказали самые интересные факты о жирафах. Некоторые из них могут вас удивить.

16 интересных фактов о жирафах

1. Жирафы рождаются с "оссиконами" (рого- или пантоподобные выступы на головах), которые вначале представляют собой покрытые кожей бугры из мягкого хряща, расположенные на голове. По мере взросления они увеличиваются, окостеневают и срастаются с черепом животного.

2. Легкие жирафа могут вместить от 50 до 70 литров воздуха.

3. У жирафов семь шейных позвонков, прямо как у людей. Тем не менее есть и различие - у жирафов позвонки соединены шаровыми суставами, что обеспечивает широкий диапазон движений.

4. Язык жирафа может достигать 50 см в длину. Животные используют этот орган для хватания предметов.

5. Жирафы получают воду из листьев и растений, благодаря чему они могут пить воду всего пару раз в неделю.

6. Жирафам ежедневно достаточно всего 30 минут сна или даже меньше.

7. У жирафов есть специальная сердечно-сосудистая система, которая помогает им бороться с гравитацией, поддерживать кровообращение и предотвращать потерю сознания, когда они опускают голову.

8. Чтобы защитить своих детенышей, самки жирафов помогают друг другу и образуют так называемые "группы-ясли".

9. Взрослые самцы жирафов покидают группу, в которой родились, и чаще всего проводят остаток своей жизни в одиночестве, за исключением периода спаривания.

10. Жирафы общаются с помощью различных звуков, включая фырканье, чихание, кашель, храп, шипение, взрывы, стоны, хрюканье и рычание.

11. Молния может ударить по жирафу, но это происходит очень редко.

12. Длинные шеи современных жирафов эволюционировали, чтобы помогать им в борьбе, а также в питании.

13. Жирафы могут передвигаться со скоростью до 56 км/ч на коротких дистанциях.

14. Рост взрослого жирафа составляет около 4-5 метров, а самые высокие животные, когда-либо зарегистрированные, достигали 5,9 метра.

15. Сердце жирафа может весить около 11 кг, что делает его самым тяжелым среди всех наземных млекопитающих.

16. Пятна на шкуре жирафов позволяют им сохранять прохладу, не потея и не теряя драгоценную влагу. Также эти пятна улучшают маскировку.

