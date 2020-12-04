К спасению животных готовились несколько месяцев.

В Кении несколько редких жирафов застряли на затопленном острове. Чтобы вывезти оттуда животных, построили специальную баржу-плот, на которой их можно переправить на безопасную землю.

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В ближайшие недели туда доставят и других жирафов. Учёные надеются, что со временем они там обживутся и это поможет восстановлению их популяции.

По словам президента организации Save Giraffes Now Дэвида О’Коннор, к операции готовились несколько месяцев, чтобы исключить любые риски для животных.

Специально для перевозки высокого и тяжелого жирафа построили прямоугольную стальную конструкцию. Барже также сделали особо прочные борта, которые могли бы удержать животное, если бы то захотело выпрыгнуть.

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Автор: УНИАН