В Кении несколько редких жирафов застряли на затопленном острове. Чтобы вывезти оттуда животных, построили специальную баржу-плот, на которой их можно переправить на безопасную землю.
Читайте такжеТропический лес исчезает: вырубка деревьев в Амазонии за 12 лет достигла максимумаКак пишет Gizmodo, 2 декабря успешно переправили самку жирафа по кличке Асива в заповедник Руко.
В ближайшие недели туда доставят и других жирафов. Учёные надеются, что со временем они там обживутся и это поможет восстановлению их популяции.
По словам президента организации Save Giraffes Now Дэвида О’Коннор, к операции готовились несколько месяцев, чтобы исключить любые риски для животных.
Специально для перевозки высокого и тяжелого жирафа построили прямоугольную стальную конструкцию. Барже также сделали особо прочные борта, которые могли бы удержать животное, если бы то захотело выпрыгнуть.
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