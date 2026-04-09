Тихая гостья: в районе Чернобыля возле заброшенных домов заметили любопытное животное

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили европейскую косулю – дикую козу.

Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали фото, на котором можно увидеть это хрупкое животное. Косу зафиксировали фотоловушки в зоне отчуждения, рядом с заброшенными зданиями, в которых когда-то, до Чернобыльской катастрофы, жили люди.

"На фоне заброшенных домов, где время давно остановилось, среди молодой зеленой травы появляется тихая гостья – европейская косуля. Там, где ушли люди, природа снова берет свое: осторожный шаг, настороженный взгляд, и жизнь возвращается туда, где когда-то царила тишина", – отмечают исследователи.

Европейская косуля: что о ней известно

Европейская косуля, дикая коза, козуля – млекопитающее семейства оленевых. Один из двух видов рода косуля, сестринский вид азиатской косули. Сходство с козами, будь то домашними или дикими, что отражено в одном из народных названий ("дикие козы"), очень условно и объясняется исключительно размерным и поведенческим сходством этих животных.

На вид это – маленький олень легкого и изящного телосложения, с относительно коротким туловищем. Уши длинные (12–14 см) и заостренные, хвост рудиментарный (2–3 см), почти незаметный. Окрас одноцветный – рыжий, зимой серый. Светлые волосы на ягодицах под хвостом образуют "зеркало". У телят окрас пятнистый. Шерсть густая, но с ломким волосом. Самки безрогие. Рога у самцов прямые, небольшие, поставлены почти вертикально.

Как писал УНИАН, в районе Чернобыля заметили загадочную птицу, притаившуюся в заброшенном здании – серую сову, которая сидела на гнилой оконной раме. Дом находится на улице Ковпака, 35 – одном из населенных пунктов в зоне отчуждения.

До аварии на Чернобыльской АЭС здесь кипела жизнь, а сейчас – дикая природа. Молчаливая фигура с проникновенным взглядом привлекла внимание исследователей. Она притаилась там, где когда-то был свет в окнах, голоса и повседневная суета, а теперь – только тишина, которую нарушает шелест крыльев и дыхание дикой природы, отметили исследователи.

