Красивым животным очень комфортно в заповедной местности.

Редкие лошади Пржевальского настолько хорошо адаптировались в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, что спокойно отдыхают даже возле высоковольтной ЛЭП. Об этом рассказали в заповеднике, и обнародовали интересные фото.

На них можно увидеть, как более десятка лошадей "прогуливаются" на лугу, вокруг мощной башни высоковольтной ЛЭП. Несмотря на все, этим красивым животным очень комфортно в заповедной местности.

"Обычные будни Чернобыльского заповедника - редкие лошади Пржевальского отдыхают возле ЛЭП", - констатируют ученые.

Лошади Пржевальского - что известно

Лошадь Пржевальского - подвид дикой лошади, названный в честь своего первооткрывателя - путешественника Николая Пржевальского. В XX веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего произошла его реинтродукция в природу.

Сейчас это единственный вид собственно диких лошадей, существующий на свободе, а также единственный представитель отряда конеподобных в дикой фауне Украины. В частности, это акклиматизированные табуны в Чернобыльской зоне отчуждения, куда этих лошадей завозили несколькими этапами. В 1998-1999 годах сюда перевезли 31 особь: трех жеребцов из Лозовского конезавода и еще 28 лошадей (10 жеребцов и 18 кобыл) из заповедника "Аскания-Нова". В 2004 году популяцию пополнили еще 13 животных из киевского и одесского зоопарков.

Однако они были выпущены без акклиматизации, из-за чего погибли и не оставили потомства. Всего в процессе перевозки и приспособления погиб 21 конь, а основу новой популяции составили 23 животных (два жеребца и 15 кобыл). Именно от них и началось развитие популяции в зоне отчуждения. По состоянию на 2018 год там уже было примерно 150 лошадей.

Исследователи отмечают интересные изменения в поведении животных: степные лошади предпочитают проживать в лесных массивах, в частности в Рыжем лесу, а также в заброшенных зданиях. Они оказались устойчивыми к местным хищникам. К сожалению, опасность для животных представляют минные поля, появившиеся после российского вторжения в Украину в 2022 году.

В частности летом на взрывном устройстве российских оккупантов подорвался конь Пржевальского, который жил в Чернобыльской зоне отчуждения. Изуродованное тело лошади нашли пограничники возле одного из заброшенных лесных маршрутов. Известно, что ранее здесь были позиции захватнических войск РФ. Сейчас территория Чернобыльской зоны закрыта для посещения.

