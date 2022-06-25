Украина будет контролировать количество бездомных животных гуманными методами, по европейским практикам. Это означает, что животных должны отлавливать, лечить и передавать зоозащитникам.
Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, соответствующее постановление принял Кабмин 24 июня.
Местные власти в разных областях должны разработать собственные программы регулирования численности бездомных животных, руководствуясь законодательством о защите животных от жестокого обращения.
Принятый Кабмином документ определяет:
- мероприятия по отлову и биостерилизации бездомных животных;
- перечень лиц, учреждений и организаций, которые могут предоставлять такие услуги;
- средства отлова и порядок обращения с бездомными животными.
Профильный министр Руслан Стрелец отметил, что еще до полномасштабной войны Украина начала внедрять европейские ценности и стандарты по защите животных от жестокого обращения, и в дальнейшем будет придерживаться этого пути.
"С наступлением войны, к сожалению, количество бездомных животных в нашей стране значительно возросло. Поэтому этот вопрос нужно решать цивилизованным путем", – добавил он.
Напомним, ранее сообщалось. как в Одессе со скандалом выделили 5 миллионов гривен на отлов и стерилизацию бездомных животных.
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