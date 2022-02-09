Часть депутатов заявила, что в профильную службу невозможно дозвониться, а бесплатную стерилизацию кошек и собак ведут избирательно.

Одесский городской совет со скандалом выделил на 2022 год почти 5 млн грн на отлов и стерилизацию бездомных животных.

Как передает корреспондент УНИАН, выделение средств предусмотрено целевой программой охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных в Одессе, которую сегодня вынесли на рассмотрение сессии. Изначально программу планировали утвердить на 2022–2027 годы с финансированием более 30 млн грн. Однако в сессионном зале разгорелся скандал – ряд депутатов требовали снять программу с голосования.

В частности, они утверждали, что работа профильного подразделения мэрии неэффективна, дозвониться туда невозможно, бесплатные отлов и стерилизация животных проводятся избирательно

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Согласно данным, изложенным в проекте программы, количество выловленных беспризорных животных (кошек и собак) составило в 2018 году – 2 тыс. 719, в 2019 – 3 тыс. 150, 2020 году – 3 483, в 2021 году – 2 тыс. 327.

Тем не менее, депутаты требовали доработать программу. В результате часового спора депутаты приняли программу только на текущий год с финансированием 5 млн грн.

Одним из пунктов программы значится приобретение и обслуживание оборудования, снаряжения и других материалов, необходимых для отлова животных. В частности, речь шла о закупке клетки-ловушки, шприцемета-трубки, петли для захвата животных, комплектов для петель для захвата животных и квадрокоптера для наблюдения за животными.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля стало известно, что одесские коммунальщики хотят купить квадрокоптер для слежка за бездомными собаками. Этот вопрос обсуждался во время заседания постоянной комиссии по вопросам экологии, , предотвращению ЧС и ликвидации их последствий, связи и информационных технологий Одесского городского совета. В частности, на заседании обсуждался проект муниципальной программы на 2022-2027 годы, которая предусматривает, в том числе регулирование популяции бродячих собак. Как выяснилось, программой предусмотрена закупка квадрокоптеров. Эта новость вызвала резонанс.