Приют был создан на средства Немецкого союза защиты животных.

В Германию из одесского приюта для животных эвакуируют десятки кошек и собак.

Об этом сообщили в благотворительном учреждении "приют для защиты и помощи бездомным животным".

Отмечается, что приют расположен возле международного аэропорта "Одесса" и во время войны это опасная локация, поскольку под вражеский удар в первую очередь попадают такие стратегически важные объекты.

В частности, сегодня в Германию через Молдову и Румынию эвакуируют 29 собак, в конце прошлой недели было отправлено 15 кошек и 15 собак.

"На содержании в "приюте" остается еще 10 животных. Надеемся, что и их мы доставим в безопасное место", - сказано в сообщении.

Эвакуация животных проводится исключительно силами работников приюта и организуется немецким союзом защиты животных.

БУ "Приют для защиты и помощи бездомным животным" - Справка УНИАН

"Приют" создан в Одессе более 15 лет назад на средства Немецкого союза защиты животных по согласованию с властями города. Расположен в пригороде Одессы.

Может единовременно разместить несколько сотен кошек и собак, в нем проводится стерилизация и передержка бездомных животных. Кошки и собаки, являющиеся инвалидами, содержатся в учреждении пожизненно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Одесский зоопарк готов принимать к себе домашних животных. В заведении просят людей не бросать своих любимцев на произвол судьбы.

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