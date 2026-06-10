Зеленая анаконда против желтой: что скрывают жуткие змеи-гиганты

Зеленая и желтая анаконды существенно отличаются размерами, окраской и поведением, хотя обе остаются одними из самых опасных хищников Южной Америки.

Когда речь заходит об анаконде, большинство людей представляет себе одну огромную змею, способную задушить добычу своими кольцами. Однако на самом деле под названием "анаконда" объединяются несколько видов змей, среди которых самыми известными являются зеленая и желтая анаконды. Несмотря на близкое родство, между ними существуют существенные различия, пишет BBC Wildlife.

Зеленая анаконда считается самой большой и самой тяжелой змеей на планете. Взрослые самки могут вырастать более чем до 8,8 метра в длину, весить около 250 килограммов и иметь диаметр тела более 30 сантиметров.

Хотя сетчатый питон превосходит ее по длине, именно массивное телосложение делает зеленую анаконду рекордсменкой по весу среди всех современных змей.

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Желтая анаконда значительно скромнее по размерам. Обычно она достигает около 3,7 метра в длину, хотя крупные самки могут вырастать до 4,6 метра. Их вес в основном составляет от 25 до 35 килограммов.

Отличить два вида можно прежде всего по цвету:

зеленая анаконда имеет оливково-зеленое тело, покрытое темными пятнами, а ее брюхо украшают черные и желтые чешуйки;

желтая анаконда имеет более светлую, желтоватую окраску с темно-коричневыми или черными пятнами и полосами. Узор на нижней части хвоста у каждой особи уникален.

Мастера водной охоты

Оба вида ведут полуводный образ жизни и большую часть времени проводят в болотах, трясинах и затопленных местностях Южной Америки. Анаконды прекрасно плавают и могут оставаться под водой несколько минут.

Из-за значительного веса зеленые анаконды довольно медлительны на суше, однако в воде превращаются в чрезвычайно быстрых и опасных охотников.

Их добычей становятся дикие свиньи, олени, птицы, черепахи, кайманы и даже ягуары. Как и все анаконды, они относятся к змеям-констрикторам – не используют яд, а убивают жертву мощным сдавливанием.

Могут ли анаконды напасть на человека

Несмотря на жутковатую репутацию в кино и популярной культуре, анаконды редко представляют угрозу для людей.

Исследователи отмечают, что документально подтвержденных случаев, когда зеленая анаконда съедала человека, нет. В то же время ее челюсти настолько велики, что теоретически могут охватить плечи взрослого человека.

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