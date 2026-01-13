Ученые обнаружили новый вид гигантских анаконд в Амазонии

Северная зеленая анаконда отличается от южной генетически и питается иначе, раскрывая особенности экосистемы Амазонки.

В 2024 году ученые объявили об открытии северной зеленой анаконды (Eunectes akayima) в эквадорской Амазонии. Теперь в новом документальном сериале National Geographic " От полюса до полюса с Уиллом Смитом" опубликованы никогда ранее не виденные кадры встречи с гигантской змеей в дикой природе.

Встреча со змеей

В видео эксперт по ядам Брайан Фрай и актер Уилл Смит путешествуют на лодке вместе с гидами-коренными народами ваорани вдоль реки. На поляне они замечают самку северной зеленой анаконды длиной 4,9–5,2 м, которую гиды на короткое время обездвиживают, чтобы исследователи смогли взять образец чешуи для генетического анализа.

Исследования 2022 года показали, что ранее считавшаяся единственным видом зеленая анаконда на самом деле включает два отдельных вида:

Eunectes murinus – южная зеленая анаконда

Eunectes akayima – северная зеленая анаконда

Генетический разрыв между ними составляет 5,5% ДНК, что больше, чем разница между человеком и обезьяной. Северная анаконда обитает в северном бассейне Амазонки (Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Тринидад, Гайана, Суринам, Французская Гвиана), а южная – в южном (Бразилия, Перу, Боливия, Французская Гвиана).

Биология и экология

Змеи проводят большую часть времени под водой, охотятся на капибары, кайманов и оленей. Северные самки вырастают больше самцов и охотятся на разную добычу, что формирует различные экологические ниши в пищевой цепи. Рацион самцов часто совпадает с тем, что потребляют местные жители, что позволяет оценивать уровень загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и токсинами.

Открытие нового вида и его поведение помогают ученым лучше понимать экосистемы Амазонки и состояние окружающей среды, а также подчеркивают уникальность и малоизвестность этих гигантских рептилий.

