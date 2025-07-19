В перечне есть Змея и Свинья.

В субботу, 19 июля, под влиянием Земляного Быка, китайская астрология отмечает День разрушения - время для избавления от старого и привлечения новых возможностей. Это не хаос, а перезагрузка. Особенно благоприятным этот день станет для шести знаков, которым стоит отпустить то, что мешает, чтобы впустить удачу, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Бык

Этот день - ключевой момент для личного обновления. Пришло время избавиться от привычек или убеждений, которые больше не работают. Как только вы отпустите старое, на смену придет нечто важное - шанс, финансовый рост или внутренняя ясность. Все складывается в вашу пользу.

Змея

Для Змей суббота принесет осознание: пора менять подход к жизни. Даже небольшая внутренняя трансформация запустит поток энергии. Блоки уйдут, вдохновение вернётся. Удача ждёт тех, кто готов к переменам.

Свинья

Пора снять с себя лишнюю ответственность и прекратить играть роль спасателя. Как только вы перестанете делать то, что не ваше, появится время и энергия для себя. Удача не заставит себя ждать, она приходит вместе со свободой.

Собака

Этот день даст вам важное осознание - что или кто больше не нужен в вашей жизни. Честный отказ от прошлого откроет путь к новому. Откажитесь от того, что ограничивает, и вы получите то, чего действительно ждали.

Кролик

Все, что нужно - поверить в свой внутренний голос. Сегодня ваша интуиция особенно сильна. Перестаньте ждать одобрения и сделайте шаг к тому, что давно зовет. Это приведет к приятному совпадению - знаку, возможностям или встрече.

Лошадь

Ожидается неожиданный поворот, и это хорошая новость. То, что казалось препятствием, на деле освобождает вам путь. Будьте гибкими: то, что уйдет сейчас, уже завтра уступит место чему-то более ценному. Ясность придет сразу же, как только вы отпустите контроль.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака услышат зов судьбы и изменят свою реальность.

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