В субботу, 19 июля, под влиянием Земляного Быка, китайская астрология отмечает День разрушения - время для избавления от старого и привлечения новых возможностей. Это не хаос, а перезагрузка. Особенно благоприятным этот день станет для шести знаков, которым стоит отпустить то, что мешает, чтобы впустить удачу, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Бык
Этот день - ключевой момент для личного обновления. Пришло время избавиться от привычек или убеждений, которые больше не работают. Как только вы отпустите старое, на смену придет нечто важное - шанс, финансовый рост или внутренняя ясность. Все складывается в вашу пользу.
Змея
Для Змей суббота принесет осознание: пора менять подход к жизни. Даже небольшая внутренняя трансформация запустит поток энергии. Блоки уйдут, вдохновение вернётся. Удача ждёт тех, кто готов к переменам.
Свинья
Пора снять с себя лишнюю ответственность и прекратить играть роль спасателя. Как только вы перестанете делать то, что не ваше, появится время и энергия для себя. Удача не заставит себя ждать, она приходит вместе со свободой.
Собака
Этот день даст вам важное осознание - что или кто больше не нужен в вашей жизни. Честный отказ от прошлого откроет путь к новому. Откажитесь от того, что ограничивает, и вы получите то, чего действительно ждали.
Кролик
Все, что нужно - поверить в свой внутренний голос. Сегодня ваша интуиция особенно сильна. Перестаньте ждать одобрения и сделайте шаг к тому, что давно зовет. Это приведет к приятному совпадению - знаку, возможностям или встрече.
Лошадь
Ожидается неожиданный поворот, и это хорошая новость. То, что казалось препятствием, на деле освобождает вам путь. Будьте гибкими: то, что уйдет сейчас, уже завтра уступит место чему-то более ценному. Ясность придет сразу же, как только вы отпустите контроль.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака услышат зов судьбы и изменят свою реальность.