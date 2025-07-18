С экономической точки зрения, дроны-перехватчики - очень правильный и качественный инструмент.

Высокоскоростные дроны-перехватчики являются уникальной разработкой Украины, в других странах таких нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал соучредитель и управляющий партнер группы компаний DroneUA Валерий Романенко.

"Первые дроны-перехватчики в Украине появились еще в 2023 году, в 2024 году эти технологии стали массовыми и они начали уничтожать вражескую разведывательную беспилотную авиацию на юге и востоке нашей страны, из-за чего стало меньше инцидентов с атаками дронами-камикадзе в том же самом Херсоне на гражданских", - сказал Яковенко.

По его словам, сейчас ситуация масштабируется и целями уже становятся "шахеды", которые "досаждают". Он отметил, что с экономической точки зрения дроны-перехватчики - очень правильный и качественный инструмент. Специалист добавил, что такое решение и такая технология уникальны, это одно из изделий, которые производятся украинскими инженерами.

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"Эта технология, авторство - Украины. Нигде в мире работающей ее нет. Это факт - фактически с нуля мы создаем новый уровень противовоздушной обороны, новую систему и часть любого купола, любой страны в будущем", - подчеркнул Яковенко.

Украинские дроны-перехватчики

Как писал УНИАН, украинские высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и применяются для уничтожения вражеских БпЛА типа Shahed и "Гербера".

Крейсерская скорость "перехватчика" - 200-220 км/ч, атакующая скорость - 280-300 км/ч, общая продолжительность миссии полета - 7-10 минут. ODIN Win_Hit можно запускать с наземного многоразового мобильного пускового комплекса, с ручной пусковой платформы многоразового применения и с воздуха - с использованием специальной барражирующей платформы-носителя.

Сейчас команда ODIN начала воплощение совместных проектов по адаптации концепции в программы противодействия дронам на уровне боевых соединений со специализированными подразделениями в составе боевых бригад.

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