Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине. Об этом сообщил член Палаты Дон Бейкон в социальной сети X.

По его словам, 353 конгрессмена проголосовали за, в то же время 76 - против. Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат.

Уже в Сенате текст законопроекта может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В случае принятия Сенатом, документ направят на подпись президенту США.

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Военная помощь США для Украины

Напомним, президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении России и объявил о пакете военной помощи Украине. По его словам, ракеты к системам противовоздушной помощи Patriot уже на пути в Украину.

Также Трамп рассказал, что после своих громких заявлений о новой помощи Украине он еще не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что Путину стоит согласиться на соглашение о прекращении огня до того, как вступят в силу новые санкции США. Также Трамп считает, что Украине не стоит нападать на Москву.

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Меняются настроения и на Капитолийском холме. Менее чем два года назад республиканцы из Палаты представителей были недовольны идеей продолжения помощи Украине, но сейчас многие из них спешат изменить свою позицию, тем самым подражая президенту США Дональду Трампу.

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