Еще неделю на юге будет продолжаться жара.

С началом новой недели в Украине ожидается повышение температуры до жары. В то же время на западе страны со вторника, 22 июля, температура снизится.

Юг же страны все время будет находиться в жаре. Здесь ослабление градусов ожидается не раньше конца следующей недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, южная часть Украины и в дальнейшем будет принадлежать влиянию высоких градусов.

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"Ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26-го июля", - сообщила эксперт по погоде.

Погода в Украине - прогноз на выходные

В течение ближайших двух суток в Украине сохранится нестабильная погода с дождями. В то же время температура по стране будет соответствовать климатической норме. Об этом сообщил метеоэксперт Игорь Кибальчич.

По словам специалиста, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, местами - интенсивные.

Самые высокие температурные значения, по прогнозу Кибальчича, будут фиксироваться на юго-востоке Украины и в Крыму.

Так, 20 июля прохладнее всего будет на западе страны, +20...+25, а самая жаркая погода ожидается на юге страны, где воздух прогреется до +28°...+33°.

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