Министр ищет человека, который мог бы возглавить ведомство.

Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров хочет создать в украинском правительстве аналог американского DOGE - департамента, который отвечает за сокращение государственных расходов и которым руководил миллиардер Илон Маск.

Об этом чиновник сообщил в социальной сети Threads.

Федоров объяснил потребность в таком ведомстве тем, что в рамках определенных проектов "нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность". В связи с этим он ищет человека, который возглавит направление.

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"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление", - говорится в заметке Федорова.

Департамент DOGE в США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации, в ноябре 2024 года, объявил, что будет создан Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавить который поручил миллиардеру Илону Маску и бизнесмену Вивеку Рамасвами. По замыслу это ведомство имело целью "демонтаж правительственной бюрократии, сокращение избыточных правил, сокращение расточительных расходов и реструктуризацию федеральных агентств". Департамент начал работу в январе после инаугурации Трампа.

Деятельность Маска во главе нового Департамента вызвала гнев общественности и протесты из-за запланированных резких сокращений персонала федерального правительства, закрытия социальных программ.

В конце мая, когда Маск уходил с должности главы DOGE, он признал, что не выполнил обещаний. Он, в частности, обвинял бюрократию в том, что его ведомство не достигло всех своих целей. "Ситуация с федеральной бюрократией намного хуже, чем я думал. Я знал, что есть проблемы, но, мягко говоря, улучшить ситуацию в Вашингтоне - это очень сложная задача", - заявил тогда он.

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