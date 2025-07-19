Хризантемы выращивать легко, однако у садоводов-любителей иногда возникают определенные вопросы.

Хризантемы неприхотливы в уходе, поэтому даже садоводы без опыта их охотно сажают. Все же некоторые правила ухода за этими цветами стоит знать, пишет Country Living.

Хризантемы устойчивы к вредителям и болезням, они хорошо растут как в горшках, так и на клумбах. Это многолетние растения, поэтому высаживать их в грунт нужно в весенне-летний сезон, чтобы до наступления холодных месяцев они успели сформировать корневую систему.

Как высаживать хризантемы

Эти цветы любят полное солнце, поэтому перед высадкой подберите подходящее место. Выкопайте яму вдвое шире горшка и поместите растение в нее так, чтобы верхушка (все, что выше корней) была на уровне земли, а не глубже. Засыпьте корни почвой, полейте и замульчируйте, чтобы сохранить влагу и сдержать рост сорняков.

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Как ухаживать за хризантемами

При высадке цветов в почву стоит добавить компоста, а затем, например в начале лета, подкормить еще универсальным удобрением для цветов. Поливайте хризантемы регулярно, особенно те, что недавно высажены, иначе во время жары они завянут и могут погибнуть. Цветы в горшках нужно поливать еще чаще.

Чтобы растение стало более кустистым и обильнее цвело, прищипывайте кончики каждой "ветки" в любое время с конца весны до начала июля. Делайте это несколько раз в сезон, но не позднее середины июля, иначе вы срежете цветочные почки.

Если вы не желаете этого делать, можно позволить растению расти свободно. В любом случае не надейтесь, что прищипывание приведет к идеально округлой форме. Цветы, которые продаются, выращены в питомнике, где их обрабатывают регуляторами роста, чем и стимулируют округлость.

Стоит ли срезать цветы, которые отцвели

Срезать отцветшие цветы не обязательно - это не приведет к появлению новых цветов.

Можно ли выращивать хризантемы в помещении

Хризантемам нужен холод, чтобы запустить цветочные почки, поэтому их нельзя заносить в помещение, как комнатное растение. Однако вы можете приобрести хризантемы, которые выращивают в теплицах, и поставить их в помещении.

Нужно ли хризантемам полное солнце

Да, им нужно полное солнце, то есть шесть или более часов в день. Они могут адаптироваться к небольшой тени, но при этом будут цвести плохо. Если взрослые деревья начнут их слишком затенять, выкопайте их и пересадите весной.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, чтобы бархатцы обильно цвели до конца лета. Садоводы советуют регулярно удалять перецветшие цветки. Дело в том, что когда бархатцы начинают перецветать, растение перенаправляет энергию на развитие семян. Как только этот процесс начнется - на формирование новых цветов энергии будет тратиться очень мало. Как результат - цветы быстро перецветут.

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