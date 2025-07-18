Свириденко сказала, что политическое решение по сделке было принято Зеленским и президентом Дональдом Трампом, и что официальные лица уже обсуждают детали.

Украина и США ведут детальные переговоры о сделке, предполагающей инвестиции США в производство украинских беспилотников, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это заявление было сделано на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский поручил новому правительству в новом составе расширить масштабы украинской военной промышленности и укрепить связи со стратегическими партнерами.

Выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, Свириденко заявила, что эта сделка также приведет к тому, что США, крупнейший военный спонсор Украины в войне с Россией, приобретут украинские беспилотники.

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"Мы планируем подписать с Соединенными Штатами соглашение о беспилотниках. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских беспилотников со стороны США. То есть, речь идет о закупке крупной партии украинских беспилотников", - сказала она.

Свириденко добавила, что политическое решение по сделке было принято Зеленским и президентом Дональдом Трампом, и что официальные лица уже обсуждают детали.

Ожидается, что украинское правительство под руководством Свириденко укрепит связи с администрацией Трампа, которая стала всё более критично относиться к России после того, как она активизировала авиаудары по Украине.

Министр экономики Алексей Соболев заявил, что совет совместного американо-украинского фонда проведёт первое заседание до конца лета.

Продажа украинских дронов США

На этой неделе Зеленский сообщил New York Post, что они с Трампом рассматривают возможность сделки, в рамках которой Вашингтон закупит испытанные в боевых условиях украинские беспилотники в обмен на закупку Киевом оружия у США.

Как он пояснил, его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывной сделке, которая предусматривает взаимную поддержку воздушных технологий США и Украины. По его словам, Киев предложил поделиться всем тем, что он узнал о современной войне во время трехлетнего конфликта с Россией.

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