Температура повысится с началом новой недели.

На выходных в Украине еще будет сохраняться довольно комфортная погода с периодическими дождями, а уже с началом новой недели температура резко повысится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, в воскресенье кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, а вечером 20 июля вероятен дождь на Луганщине. Остальная территория Украины завтра будет находиться в сухой погоде.

Температура воздуха 20-го июля особо не изменится. Однако столбики термометров все же начнут подниматься.

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"В понедельник в большинстве областей Украины - скачок к жаре, кроме западных областей, где во вторник, наоборот, будет прохладно", - сообщила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В столице, по данным Наталки Диденко, 19 и 20 июля есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы в течение выходных еще порадует комфортом, +20...+23 градуса.

Штормовое предупреждение 19 июля

В субботу, 19 июля, в отдельных регионах Украины прогнозируют сложные погодные условия - с осадками и грозами. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сильные дожди ожидаются на территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областей.

Кроме того, в восточных областях, а также в Запорожской, Днепропетровской и Сумской прогнозируются грозы, местами возможен град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

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