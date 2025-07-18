За неделю уже было два случая прилетов FPV-дронов по городу, утверждает Скорик.

В Харьков начали долетать российские FPV-дроны. Об этом сообщил депутат областного совета Александр Скорик в эфире канала Эспрессо.

По его словам, на этой неделе было два случая таких прилетов по Киевскому району.

"Сегодня Харьков констатирует тот факт, что не "Молнии", не "Герберы", не "Герани", не другие, а классические FPV-дроны, к сожалению, начали долетать до города", - отметил депутат.

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Скорик рассказал, что чаще всего харьковчане страдают от БпЛА типа "Молния", а также "Шахедов".

"Ни одного дня не проходит, чтобы БпЛА типа "Молния" не прилетел по Харькову. И это при том что наши военные говорят, что их запускают минимум 20-30 в сутки, и они их сбивают еще на линии фронта, за линией фронта, и до города долетает 2-3, иногда больше", - отметил депутат.

Он пояснил, что немалую опасность для города представляют и "Шахеды", которые "свободно сегодня передвигаются, спокойно залетают утром, днем и не боятся, что их собьют".

"На этой неделе было 17 прилетов за 15 минут по Киевскому району, и от этого было чрезвычайно громко и всему городу было очень страшно", - сказал Скорик.

Угроза от российских FPV-дронов

Как сообщал ранее УНИАН, украинский оборонный кластер Brave1 разработал первые антидронные патро ны со специальной боевой частью внутри, что значительно повышает шансы уничтожить движущиеся цели, в частности FPV-дрон или Mavic. По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, антидронные патроны выглядят как обычные патроны наиболее распространенного калибра, которыми можно снарядить автомат. Однако благодаря использованию специальной боевой части они помогают значительно увеличить шансы поразить FPV-дрон или Mavic до того, как он успеет атаковать.

Командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады территориальной обороны Егор Фирсов недавно предупреждал, что скоро FPV-дроны россиян будут залетать еще дальше. Он утверждает, что РФ совершенствует эти БпЛА, которые вскоре будут пробовать залетать не только во все города Донецкой области, в Изюм, Харьков и Херсон, но даже в пригород Киева.

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