Как отмечают в ГУР, такая тактика не нова среди россиян, а командиры считают ее неплохой мотивацией для личного состава.

Один из командиров 155 бригады российских морпехов приказывает казнить собственных раненых.

Как свидетельствует радиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны, командир одного из подразделений бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ приказал казнить по меньшей мере одного своего же раненого бойца.

"Пристрелите его на*уй". В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - говорит оккупант на аудио.

Как отмечают в ГУР, убийство собственных бойцов - распространенная практика "мотивации" среди командиров армии государства-агрессора. Угроза расстрелом - единственный способ, с помощью которого российские командиры заставляют личный состав выполнять боевые задачи.

Чем известна 155 бригада морпехов РФ

155-я бригада морской пехоты РФ известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта. Недавно специалисты ГУР зафиксировали очередное военное преступление этой бригады - приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных.

Как сообщал УНИАН, в результате удара по командному пункту в населенном пункте Коренево в Курской области РФ было ликвидировано не менее 10 старших офицеров РФ. Среди ликвидированных командир 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты полковник Ильин Сергей, а также начальник штаба 155 этой бригады полковник Леонид Башкардин.

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