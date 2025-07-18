Россия увеличила количество гибридных атак против критической инфраструктуры Европы, - СВР

Основными целями России в Европе стали энергетика, транспорт и связь.

Россия значительно увеличила количество гибридных атак в европейских странах с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

Отмечается, что с 2014 по 2024 года РФ совершила более 200 диверсий в Европе, включая саботаж, дезинформационные кампании, кибератаки и подавление GPS. В СВР поделились, что более 86% из них произошли после 2022 года. Более того, в 2024 году произошло в шесть раз больше диверсий, чем в 2023 году.

По данным СВР, основными целями России в Европе стали энергетика, транспорт и связь. С начала 2025 года зафиксированы атаки на подводные кабели, объекты водоснабжения, и попытки влияния на воздушные перевозки на территории стран Европейского Союза.

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В СВР добавили, что в среднем 20 европейских стран ежегодно подвергались гибридным атакам в 2022-2024 годах. Чаще всего РФ устраивала диверсии против Польши, стран Балтии, Финляндии, Германии, Великобритании и Норвегии, так как эти государства активно поддерживают Украину.

Может ли НАТО применить 5-ю статью в ответ на гибридные атаки России

Ранее в "Голос Америки" со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО писали, что одна из стран Альянса может попросить защиты по 5 статье Североатлантического договора из-за гибридных операций и кибератак России. По его словам, все зависит от того, какие действия будет продолжать совершать Москва.

Чиновник добавил, что, в конце концов, защиты у союзников может попросить страна, которая страдает от российских гибридных атак. Пока ни один из членов НАТО этого не делал.

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