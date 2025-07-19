Осадки ожидаются практически везде, кроме юга страны.

В субботу, 19 июля, в Украине ожидается мокрая погода с комфортной и местами даже свежей температурой. Дожди и грозы пройдут практически по всей стране, за исключением юга, а жара ожидается только местами на востоке Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины станет на пару градусов теплее, +19°...+23°. Тут ожидается небольшая облачность, с дождями, ливнями и местами - грозами. В Закарпатской области температура подскочит до +25°.

На севере Украины сегодня тоже будет свежо. Тут столбики термометров покажут +20°...+23° и также пройдут дожди и грозы. Только в Сумской области воздух прогреется до +27°.

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На востоке страны также будут дожди и грозы. При этом тут ожидается самая жаркая погода. В Харьковской области будет около +28°, а в Луганской и Донецкой областях разогреет до +33°...+35°.

В центральной части Украины также местами пройдут дожди, а столбики термометров покажут +25°...+29°. Только в Винницкой области будет свежее - коло +21°.

Жители южных областей смогут отдохнуть от жары. Дождей тут не ожидается, однако столбики термометров покажут терпимые +27°...+29°.

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19 июля - какой сегодня праздник, приметы

19 июля - день Сисоя и Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком. Если на траве много паутины, то очень будет солнечная и сухая.

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