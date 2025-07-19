Мониторы отметили, что такой атаки на город "не было давно".

В ночь на 19 июля российская армия нанесла по Одессе массированный дроновой удар. Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу объявили примерно в 22:40 пятницы. Позже мониторинговые каналы сообщили, что на Одессу и агломерацию движутся две группы "шахедов", одна из которых - со стороны Черного моря.

Всего было более 20 дронов, которые фиксировали над Одессой. В городе начались громкие взрывы, мэр города Геннадий Труханов и глава ОГА Олег Кипер попросили людей оставаться в укрытиях. Мониторы отметили, что такой атаки на город "не было давно".

Похже Труханов подтвердил, что Одессу атаковали более 20 БПЛА, которые заходили на город с разных сторон. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

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"Пылает жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушки", - написал он.

Местные жители сообщили в соцсетях, что в городе бушуют пожары, есть повреждения жилых домов и ощущается тяжелый запах гари. Telegram-каналы обнародовали видео пожаров. Горели жилые дома.

Впоследствии Кипер подтвердил, что враг массированно атаковал Одессу беспилотниками.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов. Все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - заявил чиновник.

Удары РФ по Одессе

Как писал УНИАН, утром 11 июля россияне нанесли дроновой удар по Одессе - "Шахеды" фиксировались в разных районах города - в центре города, над морским портом, на Черемушках и т.д., и в пригороде. Была повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Пострадало много людей, в конюшне ранены лошади, погибло одно животное.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук тогда сказал, что атаки дронами в светлое время суток в Одессе не было уже более 2 лет. По его словам, оккупированный Крым и морское направление россияне используют с целью нанесения ударов с воздуха - оккупированный полуостров периодически используется для атаки баллистикой, для запуска "шахедов" - Чауда и восточное побережье.

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