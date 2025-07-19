На выходных геомагнитная активность будет преимущественно спокойной.

В субботу, 19 июля, магнитная буря на Земле будет очень слабой. В ближайшие дни сильных возмущений не прогнозируется. об этом свидетельствуют данные "Метеоагента".

По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), в ближашие дни, до 20 июля, существует небольшая вероятность солнечных радиационных бурь уровня S1 (малая) или выше из-за нескольких сложных регионов на западном полушарии Солнца.

Портал Geomagnetism прогнозирует, что геомагнитная активность в течение выходных будет преимущественно спокойной. Возможны только отдельные периоды немного большей активности.

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Магнитные бури: что это и чем грозят

После мощных выбросов на Солнце в сторону нашей планеты устремляются потоки плазмы, которые могут достигать Земли через 1–3 дня. В момент их столкновения с магнитосферой и происходит буря.

Возможные последствия:

У метеочувствительных людей могут обостряться головные боли, повышаться давление, нарушаться сон и появляться раздражительность.

На уровне техники — сбои в работе GPS, спутниковой связи, радиосигналов и даже возможны сбои в энергосистемах.

В высоких широтах могут наблюдаться яркие полярные сияния.

Магнитные бури оцениваются по шкале K-индекса: чем выше значение, тем сильнее воздействие на человека и технологии.

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